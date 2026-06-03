Comunicato stampa

Proseguono nella Frazione di Cerenova i lavori di ripristino del manto stradale, successivi agli scavi effettuati nei mesi scorsi dalla società di servizi E-Distribuzione. Completati in questi giorni i cantieri per il rifacimento di via Pirgy, via Alsium, via Benedetto Marini e via Angelino Marini. Lavori che, nel pieno rispetto del vigente Regolamento sugli Scavi del Comune di Cerveteri sono stati effettuati a costo zero per le casse dell’Ente. Ulteriori lavori di ripristino saranno eseguiti anche in altre arterie fondamentali per la viabilità della Frazione balneare nelle prossime settimane.

“Si tratta di lavori importanti sui quali ci tengo a sottolineare un aspetto importante – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – grazie al prezioso lavoro del Geometra Federico Feriozzi infatti, siamo riusciti ad ottenere il rifacimento dell’intera larghezza della carreggiata e non soltanto della metà prevista. Testimonianza di quanto il nostro ufficio delle opere pubbliche lavori con attenzione e meticolosità, facendo in modo che la città possa trarre un beneficio così importante senza alcuna spesa aggiuntiva”.

“Questi lavori di ripristino – aggiunge Luchetti – seguono i lavori di scavo effettuati da E-Distribuzione nei mesi scorsi per la sostituzione dei cavidotti sotto la sede stradale. Ulteriori lavori partiranno nelle prossime settimane, con il maxi-appalto da 950mila euro previsto nell’ambito del Piano Asfalti”