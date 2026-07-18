Comunicato stampa

Bracciano è, da sempre, una terra che riempie gli occhi. Conosciamo tutti il fascino del nostro castello, la pace che trasmette il lago, i lineamenti di un paesaggio naturale e una storia secolare che fanno da biglietto da visita nel mondo.

Tuttavia, esiste un’altra bellezza, meno esposta ma altrettanto preziosa. È un’eccellenza che si muove in modo silente, lontana dai riflettori, e che si nutre di sacrifici quotidiani, di dedizione e di un’abnegazione che ci rende profondamente orgogliosi di essere parte di questa Comunità. Parliamo dei nostri sportivi: atleti di ogni età che, grazie alla costanza, raggiungono vette di livello nazionale e regionale, portando in alto il nome di Bracciano.

Il TSN Bracciano: una vera fucina di vita

Dietro questi traguardi ci sono realtà associative, come il Tiro a Segno Nazionale (TSN) di Bracciano, che compiono un lavoro fondamentale e instancabile per il nostro tessuto sociale. Queste associazioni sono vere e proprie palestre di vita che non si limitano a preparare atleti ma offrono ai giovani luoghi sicuri dove crescere, confrontarsi e superare i propri limiti, formando adulti attenti e cittadini consapevoli.

Istruttori e dirigenti trasferiscono ai giovani valori che li accompagneranno per sempre:

Il rispetto delle regole, dell’avversario e di se stessi.

delle regole, dell’avversario e di se stessi. La gestione delle emozioni per imparare a mantenere la calma e la lucidità nei momenti decisivi.

imparare a mantenere la calma e la lucidità nei momenti decisivi. Il valore del sacrificio e la consapevolezza che nessun grande traguardo arriva senza impegno e anche un campione deve coltivare il suo talento

Le nostre Campionesse

E’ con questo spirito che sono cresciute le giovani campionesse del TSN Bracciano. Hanno custodito e alimentato un potenziale già straordinario, affrontando con maturità e umiltà ogni sfida, facendo propri i valori della disciplina che rappresentano e impegnandosi quotidianamente hanno raggiunto importanti successi e medaglie

Il TSN Bracciano insieme a Bracciano Partecipa vuole celebrare le sue Campionesse e applaudire i loro risultati.

Vogliamo rendere omaggio al loro valore e alla luce che riflettono sul nostro territorio, ricordando loro, con profonda gratitudine, che sono il motivo per cui, oggi più che mai, siamo orgogliosi di chiamarci Comunità.

mercoledì 22 luglio 2026 alle ore 21.00 presso lo Spinnaker, via Giuseppe Argenti,8 Bracciano

Sarà un’occasione preziosa per riflettere insieme sulla funzione sociale dello sport e sull’importanza vitale dell’associazionismo sportivo come opportunità di crescita, inclusione e realizzazione sociale e personale.

Il Presidente Pierluigi Grossi Vice Presidente Alfredo Massi