Comunicato stampa

LUNEDI’ 20 LUGLIO 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

La condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, il suo ingresso in carcere a Bollate e il conseguente dibattito sulla legittima difesa saranno al centro della sesta puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 20 luglio alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà la vicenda e le polemiche riapertesi sul rapporto tra giustizia, sicurezza e diritto alla difesa.

A parlarne saranno il giornalista e saggista Paolo Mieli, l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e il direttore editoriale de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino.

Inoltre, il giorno dopo il XXIV anniversario della strage di Via d’Amelio (19 luglio 1992), dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque degli agenti della sua scorta, sarà ospite in studio per un’intervista sui temi della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo.

A commentare i principali fatti dell’attualità ci saranno anche l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, l’esponente del Partito Democratico, Alessia Morani, il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il direttore del quotidiano Il Tempo Daniele Capezzone.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli ultimi sviluppi del caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, le giornaliste Rita Cavallaro e Ilenia Petracalvina. In collegamento il biologo Luciano Garofano, il genetista Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.