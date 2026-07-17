Anche ieri l’ennesimo guasto sulla linea Alta Velocità ha bloccato centinaia di passeggeri e mandato in tilt la circolazione, ma la priorità del Governo è sempre la legge elettorale per restare al potere e continuare a spartirsi le nomine invece di risolvere i problemi dei cittadini. In un sistema ferroviario ormai segnato da ritardi e disservizi quotidiani, è sconcertante la nomina nel Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato dell’avvocata impegnata nei ricorsi contro la Città 30 di Bologna. Chiederemo conto delle ragioni di questa scelta che porta al paradosso di veder premiato, con un incarico ai vertici di Ferrovie dello Stato, proprio chi si è distinto professionalmente nell’aver contrastato misure pensate per aumentare la sicurezza stradale e il lavoro dei sindaci ogni giorno in prima linea per ridurre le vittime sulla strada”. Lo dichiara in una nota Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato del Partito Democratico. “Evidentemente, per questo Governo, in Italia solo chi viaggia in treno deve percorrere meno di 30 km in un’ora. Per quanto tempo gli italiani dovranno sopportare un Governo che non offre risposte ai problemi quotidiani e pensa solo a come garantirsi vantaggi politici?”, conclude.