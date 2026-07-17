Comunicato stampa

L’IMPEGNO DI Co.Tu.Le.Vi. PER LA LEGALITA’: SABATO 18 LUGLIO A ROMA UN CONFRONTO MULTIDISCIPLINARE INSIEME AL ROME FASHION SHOW – HAUTE COUTURE

In un contesto in cui i dati sulla violenza di genere continuano a destare forte preoccupazione, l’Associazione Co.Tu.Le.Vi. sceglie di mettere la propria esperienza e il proprio impegno sociale al servizio della promozione della cultura della legalità e del rispetto della persona.

L’iniziativa nasce dalla volontà di accendere i riflettori su un fenomeno che troppo spesso rimane confinato nel silenzio, dimostrando come la moda possa andare oltre la dimensione estetica e commerciale per diventare un autentico strumento di sensibilizzazione. L’abito, infatti, può trasformarsi da semplice oggetto di consumo in simbolo di consapevolezza, identità e responsabilità sociale.

Sabato 18 luglio 2026, alle ore 17, il Salone delle Colonne dell’EUR, a Roma, ospiterà il convegno “Confronto per la ricerca di nuove prospettive: per un futuro di legalità e rispetto”, promosso da Co.Tu.Le.Vi. in collaborazione con il Rome Fashion Show – Haute Couture. L’evento intende lanciare un messaggio di forte valore etico e civile: la moda non è soltanto creatività, tendenza o industria, ma può diventare un potente linguaggio di impegno sociale, capace di promuovere il rispetto, contrastare la violenza di genere e diffondere una nuova cultura della dignità della persona. Una moda che non tace, ma prende posizione e si fa portavoce di consapevolezza e cambiamento. L’incontro nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo tra istituzioni, professionisti, mondo della cultura, della giustizia, della comunicazione e dell’impresa, promuovendo un confronto multidisciplinare sui temi della legalità, della prevenzione della violenza, dell’educazione affettiva e della tutela dei diritti. A moderare il dibattito saranno l’Avv. Bartolomeo Giordano, Responsabile dell’Area Penale Co.Tu.Le.Vi. Roma, e l’Avv. Romina Lanza, Responsabile dello Sportello Antiviolenza “Diana” di Co.Tu.Le.Vi. Roma.

Nel corso dell’incontro interverranno autorevoli relatori che offriranno una lettura del fenomeno da prospettive diverse e complementari. Il Prof. Filippo Milano, psichiatra, approfondirà il tema delle fragilità emotive, della violenza nelle relazioni e degli strumenti di prevenzione. L’Avv. Adriana Boscagli, esperta in diritto di famiglia, illustrerà il ruolo fondamentale della famiglia nella prevenzione dei conflitti e nella tutela delle persone più vulnerabili. L’Avv. Ylli Pace, Responsabile del Progetto Scuola Co.Tu.Le.Vi., porrà l’attenzione sull’importanza dell’educazione affettiva e della prevenzione nelle scuole, evidenziandone il valore strategico nella formazione delle nuove generazioni.

Il Procuratore della Repubblica offrirà il proprio contributo sui temi della legalità, della tutela delle vittime e del ruolo delle istituzioni nel contrasto alla violenza. Gennaro Coppola, CEO di One More Pictures, analizzerà il ruolo della comunicazione, dell’audiovisivo e della responsabilità sociale nella costruzione di una cultura del rispetto. L’Avv. Manuela Maccaroni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la Tutela delle Donne, illustrerà l’importanza della rete territoriale e degli strumenti di protezione a sostegno delle vittime. La giornalista e conduttrice televisiva Cinzia Malvini rifletterà sul rapporto tra moda, comunicazione e valorizzazione della persona, mentre un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri approfondirà il tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. A completare il confronto sarà infine lo stilista ospite del Rome Fashion Show – Haute Couture, che offrirà una testimonianza sul profondo legame tra moda, identità e consapevolezza sociale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla legalità, sulla libertà e sulla dignità della persona. Attraverso il dialogo tra competenze diverse e la forza comunicativa della moda, Co.Tu.Le.Vi. rinnova il proprio impegno affinché il contrasto a ogni forma di violenza diventi una responsabilità condivisa. Perché la tutela della dignità umana non può essere affidata soltanto alle istituzioni, ma richiede il contributo della società civile, della cultura, della scuola, della comunicazione e di tutti coloro che, ogni giorno, scelgono di trasformare il proprio ruolo in uno strumento di cambiamento.