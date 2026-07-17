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Unc: finalmente app carburanti, meglio tardi che mai. Ora vedremo funzionamento

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Unione nazionale consumatori

Comunicato stampa

“Finalmente lunedì vedrà la luce l’app carburanti che abbiamo più volte sollecitato. Come dire, meglio tardi che mai” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Dopo oltre 3 anni da quando era stata prevista, con il decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5, avremo la possibilità di confrontare i prezzi stando in macchina. Un passo fondamentale per aumentare la concorrenza, a condizione, però, che sia fatta secondo quelli che erano stati i nostri suggerimenti, ossia dando la possibilità, in un raggio prestabilito dal consumatore, ad esempio 10- 20 o 30 km, di sapere i prezzi dei 3 distributori meno cari della zona secondo il tipo di carburante prescelto: benzina o gasolio. Il confronto con il prezzo regionale, ad esempio, non avrebbe senso” prosegue Dona.

“In ogni caso molto positivo che il Ministero abbia già dichiarato di essere disponibile a raccogliere osservazioni sulle “funzionalità dell’App, così da raccogliere indicazioni utili a migliorarne progressivamente l’efficacia e la qualità del servizio offerto”. Lo faremo sicuramente a nome dei consumatori che rappresentiamo” conclude Dona.

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