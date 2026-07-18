Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Giornata canalese per 12 ragazzi Saharawi, che proseguendo una tradizione ultra-ventennale sono stati accolti anche quest’anno in paese, ospiti dell’Asd Montevirginio rugby e del Comune, presso il campo sportivo “Sabrina Sciamanna” delle Olmate.

Per loro una giornata presso il centro estivo organizzato dall’associazione rugbistica locale, trascorso in compagnia degli altri ragazzi che frequentano le attività, tra piscina e iniziative varie.

“Ringrazio il Montevirginio Rugby e tutto il suo CdA – ha commentato il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – per aver organizzato l’ospitalità di quest’anno proseguendo una tradizione antica di scambio culturale con i bimbi Saharawi, che non ci fa dimenticare la situazione in cui versa questo antico popolo: una nazione senza territorio e senza sovranità, con una religiosità (islamica sunnita) aperta e priva di intolleranze, che dovrebbe essere portata ad esempio nella nostra Europa e che invece è troppe volte dimenticata.”

Ad occuparsi di prendere e riportare i ragazzi a Riano, dove sono ospiti, i volontari del gruppo di protezione Civile comunale “Monterano”, mentre al Montevirginio rugby è spettato il piacere di ospitarli e farli divertire, perché ogni anno il piacere di averli qui, di vederli felici e sorridenti è sempre di chi li ospita.