Comunicato stampa

Sull’onda della partecipazione del movimento alle ultime amministrative che si sono tenute ad Anguillara Sabazia, continua la crescita dell’Italia dei Diritti De Pierro con adesioni e nuove nomine sul territorio

Roma 3 giugno 2026: Direttamente dal segretario provinciale romano IdD Carlo Spinelli responsabile per la Politica Interna del movimento e con l’avallo del presidente Antonello De Pierro, vengono nominati tre nuovi vice responsabili per l’Area del Lago di Bracciano che vede responsabile Ylenia Massimini. Si tratta di Daniela Granata che sarà anche responsabile per la tutela degli animali, Fabrizio Halim El Sayed e Claudio Serafini. Andranno ad affiancare i già nominati Sandra Germogli che è stata la candidata a sindaco per Anguillara Sabazia e Antonietta Proietti. Ai tre nuovi membri dell’organigramma provinciale di Roma del movimento Italia dei Diritti De Pierro arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Antonello De Pierro, del segretario provinciale Carlo Spinelli e della responsabile d’area Ylenia Massimini.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro