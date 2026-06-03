Comunicato stampa

Bracciano. Sabato 6 giugno, alle ore 11:00, la Sala Consiliare del Comune di Bracciano ospiterà l’evento di presentazione della prima edizione di Lavica Festival, una rassegna culturale indipendente e completamente gratuita nata dall’iniziativa dell’Associazione Aurora, realtà locale interamente composta da giovani under 30.

L’Amministrazione Comunale, che ha affiancato e supportato i ragazzi dell’associazione dall’inizio del percorso, ha concesso il patrocinio istituzionale all’evento, riconoscendone l’alto valore sociale e l’interesse pubblico per il territorio.

Lavica Festival rappresenta infatti il ritorno, dopo diversi anni di assenza, di una manifestazione di questa portata nel panorama locale. La conferenza di sabato sarà l’occasione per illustrare le linee guida, il programma e gli obiettivi del festival, ma non solo. Gli organizzatori sveleranno ufficialmente, proprio davanti alla cittadinanza e alla stampa, la location della manifestazione, un dettaglio strategico finora mantenuto strettamente riservato per alimentare l’attesa.

«Sostenere Lavica Festival significa dare fiducia alla capacità progettuale delle nuove generazioni — ha dichiarato il Sindaco di Bracciano — Questo progetto non è soltanto una proposta di intrattenimento, ma un concreto esempio di impegno civile e culturale. Vedere un gruppo di ragazzi under 30 attivarsi con questa professionalità per arricchire il nostro tessuto sociale è un segnale di grande vitalità per l’intera comunità. Invitiamo i cittadini e gli organi di informazione a partecipare a questo momento di presentazione, per dare il giusto riconoscimento a una progettualità che valorizza la storia e il futuro del nostro territorio».

La cittadinanza, i rappresentanti delle associazioni locali e i giornalisti sono invitati a partecipare.