Dalla Resistenza al presente: l’ANPI racconta una Repubblica che nasce donna

Dopo la cerimonia in piazza IV Novembre a Bracciano, organizzata in occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica e dedicata alla deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, e dopo che la mattinata è proseguita nell’aula consiliare con il conferimento della cittadinanza onoraria ius soli alle bambine e ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, sempre all’interno dell’aula consiliare è stato poi presentato un opuscolo a cura dell’ANPI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, dal suggestivo titolo “È nata la Repubblica Italiana. È donna!”.

Alla presenza del sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, che ha introdotto l’iniziativa, è intervenuto il presidente della sezione ANPI di Bracciano, Dario Cavinato. Ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla realizzazione dell’opuscolo e l’importanza di distribuirlo proprio in questa data: l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e, insieme, l’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne.

Si è conclusa così, nel breve tragitto tra piazza IV Novembre e il palazzo comunale, la mattina del 2 giugno, interamente dedicata ai valori della pace, dell’inclusione e della solidarietà, alla volontà di costruire ponti e abbattere muri, nel solco della Costituzione antifascista. Un messaggio particolarmente significativo in un periodo storico in cui il tragico ricorso alle armi torna a sostituire la diplomazia e la mediazione nel tentativo di risolvere conflitti che la Storia avrebbe dovuto insegnarci a prevenire.

Lorenzo Avincola redattore L’agone