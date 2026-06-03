Trevignano Romano conquista la nona Bandiera Blu consecutiva

Per il nono anno consecutivo, Trevignano Romano ottiene la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education alle località che si distinguono per qualità ambientale, sostenibilità, servizi e gestione virtuosa del territorio. Un risultato che conferma ancora una volta il Comune lacustre tra le eccellenze ambientali e turistiche del Lazio e dell’intero territorio metropolitano romano. Nel 2026, infatti, sono soltanto 10 le Bandiere Blu assegnate nel Lazio: ben 8 nella provincia di Latina e appena 2 nell’area della Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentate da Anzio e Trevignano Romano. Un dato che restituisce con chiarezza il valore e la difficoltà del percorso necessario per ottenere e mantenere questo riconoscimento nel tempo.

La Bandiera Blu, infatti, non premia semplicemente la qualità delle acque di balneazione. Dietro il riconoscimento esiste un procedimento estremamente articolato, che coinvolge una commissione tecnica nazionale composta da esperti e rappresentanti di numerosi enti e istituzioni, tra cui Ministero del Turismo, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Agricoltura, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Superiore di Sanità, Università e organismi tecnici specializzati.

I Comuni candidati vengono sottoposti a una valutazione approfondita basata su 33 parametri, aggiornati periodicamente e suddivisi in diverse aree: qualità delle acque, depurazione, raccolta differenziata, gestione ambientale, sicurezza, accessibilità, mobilità sostenibile, servizi turistici, educazione ambientale, valorizzazione del patrimonio naturale e qualità urbana. Si tratta di un percorso rigoroso e continuo, che non si esaurisce con la semplice presentazione della candidatura.

La documentazione prodotta dai Comuni viene infatti verificata dalla commissione attraverso controlli tecnici, analisi dei dati ufficiali e sopralluoghi effettuati anche senza preavviso, finalizzati ad accertare la reale corrispondenza tra quanto dichiarato e le condizioni effettive del territorio. La riconferma della Bandiera Blu per il nono anno consecutivo rappresenta quindi il risultato di un lavoro costante e quotidiano che coinvolge amministrazione comunale, uffici, associazioni, operatori economici, volontari e cittadini, in un percorso condiviso di tutela ambientale e valorizzazione del lago.

Negli anni, il riconoscimento è diventato anche un importante elemento di identità e attrattività turistica per Trevignano Romano, contribuendo a consolidarne l’immagine come meta attenta alla sostenibilità, alla qualità della vita e all’accoglienza. Un traguardo che assume ancora più valore considerando la crescente severità dei criteri richiesti dalla FEE e l’importanza sempre maggiore che i temi ambientali rivestono nelle politiche di sviluppo e nella scelta delle destinazioni turistiche.