A Tolfa, tornano i Picnic musicali Jazz

Comunicato stampa

Ciao! La primavera è arrivata e torna uno degli appuntamenti più amati: il Picnic Musicale! Domenica 24 maggio vivi una giornata fuori dal tempo tra musica, natura e sapori locali.

Domenica 24 Maggio, Località Comunale Macchiosi (Tolfa)

Programma:

*Ore 9.00*: escursioni guidate o Mountain Bike (scegli uno tra 5 percorsi!)

*Concerti live*: alle 11:00 Traindeville e alle 16:00 Francesca De Fazi & Gypsy Blues Band

*Pranzo tipico*: acquacotta, amatriciana, carne alla brace e vino (disponibili anche opzioni vegetariane e menu bambini). Dalle 12:30

*Per i più piccoli*: dalle 9.00 laboratorio “Supereroi del bosco” (4-12 anni).

E per finire… *JAM SESSION*: suoni uno strumento? Portalo con te e unisciti alla jam session aperta a tutti.

CERCHIAMO VOLONTARI! Vuoi vivere il picnic “dietro le quinte”? Entra nel nostro team, scrivici per info!

Clicca qui per saperne di più: https://tolfajazz.com/picnic-musicali/

POSTI LIMITATI! Prenotazione obbligatoria entro il 22 maggio

Picnic Musicali Tolfa Jazz: natura, musica e avventura in un’unica giornata indimenticabile. Una festa all’aria aperta nei Monti della Tolfa che unisce escursioni guidate, attività per bambini, concerti live e pranzo con prodotti tipici locali, immersi in un paesaggio di boschi, radure e storia millenaria.

Escursioni mattutine (ore 9.00)

Scegli tra quattro percorsi naturalistici guidati da esperti AIGAE e uno in mountain bike, tutti alternativi e con ritrovo alla baita del Comunale Macchiosi per pranzo:

Sasso della Strega – Abbazia di Piantangeli (7 km, dislivello 200 m, facile, adatta a bambini): rocce laviche misteriose, ruderi medievali e panorami mozzafiato, con esperimenti scientifici divertenti. Adatto anche ai bambini. Scarpe da trekking obbligatorie, porta almeno 1 l d’acqua. Guida: Monica Zanini

Sentiero dei Monaci – Abbazia di Piantangeli (8 km, dislivello 250 m, media): antico cammino benedettino, boschi e tempio etrusco-romano nella Grasceta dei Cavallari. Scarpe da trekking obbligatorie, porta almeno 1 l d’acqua. Guida: Andrea Priorini

Tempio Etrusco – Cerro Bello (7 km, dislivello 250 m, facile): uno sguardo che spazia dal grande al piccolo in natura. Pratiche di osservazione e ascolto consapevoli, letture. Scarpe da trekking obbligatorie, porta almeno 1 l d’acqua. Guida: Timoteo Crispolti

Grasceta di Tittarella – Abbazia di Piantangeli (8 km, dislivello 200 m, facile): macchia mediterranea, radure fiorite e vista sulla Valle del Mignone. Scarpe da trekking obbligatorie, porta almeno 1 l d’acqua. Guida: Lorenzo Mari

Mountain Bike: Cerro Bello/Faggeto (30 km, dislivello 300 m, media): sentieri storici, Cerro Bello e il raro bosco di faggi. Porta almeno 1 l d’acqua. Guida: Lelio Libotte

Per i bambini (4-12 anni, dalle 9.00)

Supereroi del bosco: giochi sensoriali per scoprire i sensi degli animali e “linguaggio” delle piante, con immedesimazione e sfide divertenti. Bambini sotto i 6 anni accompagnati da un adulto. Guida: Maurizio Polsinelli – Altraquota

Concerti live

Ore 11.00: Traindeville (trio): viaggio musicale etnico da Roma all’America Latina, con Ludovica Valori (voce, fisarmonica, trombone), Fabio Gammone (chitarra, clarinetto) e Simone Pulvano (percussioni).

Ore 16.00: Francesca De Fazi & Gypsy Blues Band: blues potente e soul autentico con band storica, tributi ad Aretha e Janis, storie vissute dalla Roman Blues Woman.

Porta il tuo strumento! La musica ai Picnic non finisce mai. Dopo i concerti ufficiali, daremo vita a una Jam Session finale aperta a tutti. Non importa il genere o il livello: se hai uno strumento, portalo con te e unisciti a noi per salutare la giornata in musica!

Pranzo (dalle 12.30)

Prodotti tipici locali:

Adulti: acquacotta o pasta amatriciana, carne alla brace, insalata, dolci, acqua, vino.

Vegetariano: acquacotta o pasta pomodoro, fagioli, dolci, acqua, vino.

Bambini: pasta pomodoro, salsiccia, acqua.

Costi e prenotazioni

Adulti: €20 (concerti + pranzo); €25 (escursione + concerti + pranzo); €30 (MTB + concerti + pranzo).

Bambini (fino 12 anni): €10 (pranzo); €15 (escursione + pranzo).

Prenota ora entro venerdì 22 maggio via email (info@tolfajazz.com), WhatsApp/Telefono (389.8384355) o sito www.tolfajazz.com/picnic-musicali.

In fase di prenotazione indica quale escursione hai scelto.