Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo
ETRURIA AUTENTICA – 23 E 24 MAGGIO 2026
Il Comune di Oriolo Romano è lieto di invitare cittadini e visitatori alla nuova edizione di “Etruria Autentica”, la Fiera Agricola dell’Etruria Meridionale, in programma il 23 e 24 maggio 2026 nel suggestivo Parco di Villa Altieri.
Due giornate dedicate alla valorizzazione delle tradizioni agricole, dell’artigianato, dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio, in una cornice unica che rappresenta uno dei luoghi più belli e identitari di Oriolo Romano.
La manifestazione offrirà un ricco programma di iniziative per tutte le età: aziende agricole del territorio, mercatini, laboratori, convegni, artisti di strada, musica dal vivo, street food, spettacoli, attività per bambini e intrattenimenti.
Un’occasione per vivere il Parco di Villa Altieri come spazio di incontro, cultura e convivialità, riscoprendo il legame tra territorio, tradizioni e comunità.
Vi aspettiamo per condividere insieme un fine settimana di festa, cultura e valorizzazione del nostro territorio