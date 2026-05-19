Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo

ETRURIA AUTENTICA – 23 E 24 MAGGIO 2026

Il Comune di Oriolo Romano è lieto di invitare cittadini e visitatori alla nuova edizione di “Etruria Autentica”, la Fiera Agricola dell’Etruria Meridionale, in programma il 23 e 24 maggio 2026 nel suggestivo Parco di Villa Altieri.