Dal profilo Facebook del sindaco di Manziana
Le nuove biciclette elettriche della Polizia Locale rappresentano un passo concreto verso una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente, soprattutto nelle nostre aree naturalistiche. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso più ampio legato alla transizione energetica, alla produzione di energia rinnovabile e alla crescita della Comunità Energetica locale.
Anche un piccolo comune può costruire un futuro sostenibile, con scelte concrete e visione a lungo termine!
Video
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Alessio Telloni, sindaco di Manziana