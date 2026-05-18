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Nuove biciclette elettriche per la polizia locale di Manziana

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Dal profilo Facebook del sindaco di Manziana

Le nuove biciclette elettriche della Polizia Locale rappresentano un passo concreto verso una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente, soprattutto nelle nostre aree naturalistiche. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso più ampio legato alla transizione energetica, alla produzione di energia rinnovabile e alla crescita della Comunità Energetica locale.
Anche un piccolo comune può costruire un futuro sostenibile, con scelte concrete e visione a lungo termine!
Video
https://www.facebook.com/reel/2140632220214910
Alessio Telloni, sindaco di Manziana
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