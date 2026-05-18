Comunicato stampa

Tarquinia (VT), 18 maggio 2026 – La biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” ospiterà il 21 maggio 2026, alle 17.30, l’incontro dal titolo “La salute psicologica degli adolescenti”, rivolto a genitori, insegnanti, alunni e a tutta la cittadinanza. L’iniziativa conclude il progetto “Io tu e il web: costruire relazioni sane nell’era del digitale”, promosso e finanziato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione e realizzato da Cepib Tarquinia.

Il percorso ha previsto un ciclo di interventi psicologici preventivi svolti tra marzo e aprile, coinvolgendo cinque classi secondarie di primo e secondo grado dell’Istituto San Benedetto e dell’IIS “Vincenzo Cardarelli”. L’obiettivo era promuovere relazioni positive e consapevoli, fornendo strategie per comunicare in modo efficace, prevenire i conflitti e favorire il benessere personale e sociale, dentro e fuori dalla rete.

“L’incontro di giovedì sarà un’occasione per fare un bilancio del progetto – dichiara Sara Corridoni – e un’opportunità per avviare un dibattito e un confronto sull’importanza del benessere dei giovani, che oggi più che mai necessitano di attenzione e supporto”.