Comunicato stampa

Roma, 27 novembre 2026

Una sala gremita di rappresentanti istituzionali, diplomatici, esponenti del mondo della cultura e dell’informazione ha accolto presso la sede dell’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana la presentazione ufficiale di “Encanto Latino”, il nuovo progetto discografico di Pamela D’Amico, artista italo-brasiliana che da anni costruisce, attraverso la musica, un ponte culturale tra l’Italia e l’America Latina.

L’iniziativa, promossa su invito dell’Ambasciatore Renato Mosca, Ambasciatore del Brasile in Italia, si è svolta nella prestigiosa sede dell’IILA con i saluti istituzionali dell’On. Giorgio Silli, Segretario Generale dell’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, e ha riunito numerose rappresentanze diplomatiche latinoamericane, confermando il forte valore culturale e internazionale del progetto.

L’evento, moderato da Diego Righini, manager e co-produttore dell’album, ha visto gli interventi dell’Ambasciatore Renato Mosca, di Pierluigi Ledda, Direttore Generale dell’Archivio Storico Ricordi e partner culturale del progetto, di Carlo Avarello, produttore dell’album per Isola degli Artisti, e di Pamela D’Amico, che ha alternato il racconto del proprio percorso artistico a momenti musicali dal vivo. Tra le autorevoli presenze diplomatiche intervenute figuravano inoltre Esteban Moscoso Bohman, Ambasciatore della Repubblica dell’Ecuador in Italia, Gandy Thomas, Ambasciatore della Repubblica di Haiti in Italia, Rafael Antonio Lantigua Ciriaco, Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, e Luís Montano, vice Ambasciatore della Repubblica di El Salvador in Italia. Presenti anche il deputato Fabio Porta, eletto nella Circoscrizione Estero – Ripartizione America Meridionale, e Alessandra Ferraro, Direttrice di Rai Isoradio, oltre alle delegazioni diplomatiche di Venezuela, Messico e Colombia.

Al centro dell’incontro la presentazione di Encanto Latino, un album che racchiude dodici brani in italiano, spagnolo e portoghese e che nasce dal desiderio di trasformare la musica in uno spazio di dialogo tra culture, tradizioni e sensibilità differenti. Un progetto che attraversa idealmente tutto il continente latinoamericano, dal Brasile a Cuba, dall’Argentina ai Paesi di lingua spagnola, valorizzando al tempo stesso il patrimonio musicale italiano.

“Encanto Latino è un sogno che si realizza“, ha dichiarato Pamela D’Amico, “È un progetto che abbraccia le venti Ambasciate dell’America Latina presenti in Italia e celebra l’incontro tra queste culture e l’Italia, il Paese del mio cuore. Ho scelto brani che rendono omaggio soprattutto al Brasile, con adattamenti in portoghese di grandi classici italiani come Che sia benedetta, Amami per sempre e Luglio. Accanto a questi ci sono gli inediti Mírame e Fiesta Gitana, nati dalla collaborazione con importanti autori e musicisti internazionali”. L’artista ha inoltre sottolineato il valore simbolico del progetto, che intreccia linguaggi musicali, storie e identità differenti: “Uno dei gioielli dell’album è Aquello, che ho l’onore di interpretare insieme alla leggenda della musica cubana Omara Portuondo e a Serena Brancale. Il brano è stato scritto da Santiago Larramendi (Cuba) e Fabrizio Mocata (Italia). Ma al centro del disco c’è soprattutto il tema della donna, della libertà, della rinascita e della speranza”.

Particolarmente significativo il legame con il cortometraggio “Angustia”, disponibile su RaiPlay, del quale l’album ospita tre brani: Labbra di Vetro, Terra das Mulheres e Angustia, storico tango custodito nell’Archivio Ricordi di Milano e riportato alla luce grazie a un nuovo arrangiamento. “Nel disco ritorna una frase che per me rappresenta una filosofia di vita: Cuídate mucho, prenditi cura di te”, ha aggiunto Pamela D’Amico, “La felicità non può essere delegata agli altri. La responsabilità di essere felici appartiene a ciascuno di noi. Credo che questo sia un messaggio universale, oggi più che mai necessario”.

Nel suo intervento, l’On. Giorgio Silli ha evidenziato la piena sintonia tra il progetto e la missione dell’IILA, sottolineando come la musica rappresenti uno straordinario strumento di diplomazia culturale e di dialogo tra i popoli, capace di rafforzare relazioni che affondano le proprie radici nella storia e nelle tradizioni condivise tra Italia e America Latina. Dello stesso avviso l’Ambasciatore Renato Mosca, promotore dell’iniziativa: “Abbiamo voluto sostenere questo progetto per testimoniare la nostra piena disponibilità a promuovere tutte le iniziative capaci di rafforzare i rapporti culturali tra il Brasile, l’America Latina e l’Italia. Mi auguro che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti che continueranno a creare nuove occasioni di dialogo e collaborazione”.

Un’importante testimonianza è arrivata anche da Pierluigi Ledda, che ha ricordato il profondo legame storico tra la tradizione musicale italiana e quella latinoamericana, sottolineando il valore della collaborazione tra l’Archivio Storico Ricordi e un progetto capace di unire memoria, ricerca culturale e innovazione artistica. Particolarmente sentito l’intervento dell’Ambasciatore dell’Ecuador Esteban Moscoso Bohman, che ha definito la cultura “il più potente strumento di unione tra i popoli”, elogiando il lavoro dell’artista: “Il mio più grande sogno è promuovere la cultura latinoamericana in Italia e la cultura italiana in America Latina. Con questo progetto Pamela D’Amico sta facendo qualcosa di estremamente importante: rafforzare i legami culturali tra l’Italia e l’America Latina”.

Prodotto da Dream On e da Carlo Avarello per Isola degli Artisti e distribuito da ADA Music Italy / Warner Music Italy, Encanto Latino si presenta come un vero manifesto artistico e culturale, impreziosito dalla partecipazione straordinaria della leggenda cubana Omara Portuondo e di Serena Brancale nel brano Aquello, oltre che dal patrocinio culturale dell’Archivio Ricordi di Milano, dell’IILA e delle venti Ambasciate latinoamericane presenti in Italia. Più che il lancio di un album, quello andato in scena a Roma è stato un autentico incontro tra culture. Un momento nel quale la musica si è fatta linguaggio diplomatico, occasione di dialogo e strumento di conoscenza reciproca. In questo percorso, Pamela D’Amico si conferma una delle più originali interpreti del dialogo culturale tra Italia e America Latina, capace di trasformare la propria storia personale e artistica in un ponte di emozioni, valori e bellezza condivisa.