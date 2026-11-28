Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Un appuntamento importante per la storia, la cultura e l’identità della nostra comunità.
Sabato 12 dicembre 2026 inaugureremo ufficialmente il Museo Civico di Vejano, allestito presso il Palazzo ex Pio Legato, in via di Fuori, al termine degli interventi realizzati nell’ambito del progetto PNRR – Caput Mundi.
Un risultato significativo che restituisce alla comunità uno spazio dedicato alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e archeologico, permettendo di custodire e tramandare la memoria del territorio alle future generazioni.
SABATO 12 DICEMBRE 2026
Palazzo ex Pio Legato – Via di Fuori, Vejano
IL PROGRAMMA
Ore 10:30
Saluti istituzionali e visita riservata alle Autorità, alla Stampa e agli Invitati.
Dalle ore 15:00
Apertura del Museo alla cittadinanza.
Sarà per Vejano una giornata di grande significato, un’occasione per condividere un traguardo importante e celebrare insieme un nuovo spazio culturale che arricchisce il nostro paese.
Un ringraziamento alla Soprintendenza per il lavoro svolto e per aver contribuito alla realizzazione di questo importante progetto.
La storia di Vejano è un patrimonio da custodire, valorizzare e condividere.
Vi aspettiamo!