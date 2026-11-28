I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, attraverso l’operato dei militari della Stazione di Rignano Flaminio, hanno tratto in arresto in flagranza un 60enne romano, residente a Morlupo, ritenuto responsabile di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, deferendolo inoltre in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.

L’operazione è scaturita da un controllo alla circolazione stradale eseguito in via Aldo Moro a Morlupo. L’attenzione e l’intuito dei Carabinieri hanno permesso di fermare l’uomo mentre si trovava per strada e di sorprenderlo in possesso di 4 spinelli confezionati artigianalmente.

Un riscontro immediato che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti ed estendere le verifiche all’abitazione del 60enne. La perquisizione domiciliare ha confermato in pieno i sospetti degli investigatori: all’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno infatti rinvenuto una vera e propria piccola produzione domestica, composta da una pianta di marijuana, diversi barattoli in vetro contenenti complessivamente ben 641 grammi della medesima sostanza già essiccata, nonché tutto il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento.

Ma le sorprese per gli operanti non erano finite. Proseguendo l’ispezione nei locali della casa, i militari hanno scoperto e posto sotto sequestro anche un fucile calibro 12, detenuto dall’uomo in violazione delle norme di pubblica sicurezza poiché non denunciato alle autorità.

Tutto lo stupefacente, l’attrezzatura per il confezionamento e l’arma da fuoco sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria tempestivamente informata, il 60enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.

_Si precisa che l’odierno indagato è, allo stato, gravemente indiziato di delitto e che la sua responsabilità sarà accertata solo con eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza_.