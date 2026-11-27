Comunicato stampa

Informazioni, orientamento e incontri con gli specialisti. Fondazione LIMPE lancia la nuova campagna PRO MUOVI AMO la ricerca con lo chef Max Mariola

Sabato 28 novembre circa 100 centri neurologici specializzati aprono le porte a persone con Parkinson, familiari e cittadini. Nella stessa mattina, in oltre 50 località, si svolge la passeggiata inclusiva Un Passo per il Parkinson. È la Giornata Nazionale Parkinson, promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS con il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento – LIMPE-DISMOV ETS. In Italia la malattia riguarda oltre 300.000 persone.

Nei centri aperti neurologi, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti e psicologi sono a disposizione per dare ascolto e orientamento. Offrono indicazioni qualificate sulla malattia e aiutano a orientarsi tra servizi, percorsi di cura e risorse del territorio. Sono previsti convegni, incontri e iniziative culturali, come spettacoli, mostre e concerti, realizzati con le associazioni di pazienti e le realtà locali.

L’elenco completo dei centri aperti e il programma dettagliato delle iniziative, regione per regione, sono disponibili su fondazionelimpe.it . È inoltre attivo il numero verde 800.149.626 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, sabato 28 dalle 9 alle 13) per ricevere informazioni e supporto.

Questa iniziativa di Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS gode del Patrocinio della Rai della Media Partnership della TGR e di Rai Radio1.

Un Passo per il Parkinson è una passeggiata inclusiva, aperta a persone con Parkinson, caregiver, medici e cittadini. Si svolge nella mattinata di sabato 28 novembre, in collaborazione con i centri neurologici e le associazioni locali.

Partecipare alla passeggiata non è soltanto un gesto simbolico. L’esercizio regolare, calibrato sulle condizioni di ciascuno, migliora equilibrio, mobilità e benessere psicologico e rappresenta un supporto fondamentale alle terapie farmacologiche e riabilitative.

Questo messaggio è al centro anche della nuova campagna che Fondazione LIMPE lancia in occasione della Giornata. Protagonista è lo chef e volto televisivo Max Mariola. In trenta secondi il video racconta la quotidianità di ciascuno di noi: fare la spesa, preparare un pranzo, praticare attività fisica, trascorrere del tempo con le persone care. Azioni apparentemente semplici che il Parkinson può rendere complesse. Il claim PRO MUOVI AMO la ricerca richiama proprio il valore del movimento, della vicinanza alle persone e del sostegno alla ricerca scientifica.

“Quando arriva la diagnosi, le domande sorgono tutte insieme – afferma il prof. Giovanni Fabbrini, presidente di Fondazione LIMPE per il Parkinson –. Con i centri aperti vogliamo offrire un luogo dove trovare informazioni affidabili e professionisti pronti ad ascoltare e ad accompagnare i pazienti. La passeggiata ricorda che il movimento è parte della cura e che si può fare insieme. Nessuna persona con Parkinson, e nessun familiare, deve affrontare la malattia da solo.”

Il prof. Alessandro Tessitore, presidente della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento – LIMPE-DISMOV ETS aggiunge: “La Giornata Nazionale Parkinson rappresenta un’occasione preziosa per portare il sapere scientifico fuori dai luoghi della ricerca e della cura, favorendo consapevolezza, informazione corretta e vicinanza alle persone che convivono con questa patologia”.

Istituita nel 2009, la Giornata Nazionale Parkinson riunisce ogni anno medici, ricercatori, persone con Parkinson e caregiver in un progetto di informazione, sostegno e partecipazione civica.

La malattia di Parkinson è un disturbo neurologico causato dalla progressiva perdita di neuroni della sostanza nera, un’area del cervello importante per il controllo dei movimenti. In Italia colpisce oltre 300.000 persone (è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa, dopo la malattia di Alzheimer). Tra i sintomi più evidenti ci sono il tremore, la rigidità muscolare e la lentezza nei movimenti a cui si aggiungono fatica, depressione, disturbi del sonno e molti altri. Questi sintomi riducono progressivamente la qualità di vita delle persone che ne sono colpite. Nonostante siano numerose le terapie che permettono di gestire i sintomi, sia in fase iniziale che in fase più avanzata, ad oggi non esiste una cura definitiva per questa patologia.