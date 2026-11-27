Comunicato stampa

Violenza di genere, non solo il 25 novembre: tra le iniziative realizzate in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, rientra l’appuntamento del 27 novembre a Palazzo Valentini “Prima che sia tardi: minori vittime di violenza assistita e organi di femminicidio: dalla consapevolezza alle buone pratiche di tutela”, una giornata di studio promossa dal Consiglio nazionale ordini psicologi in collaborazione con il comitato pari opportunità.

Nelle ore in cui in tutto il mondo si è acceso un faro sulla violenza di genere e sui femminicidi, un altro tragico femminicidio è avvenuto in Italia, portando a 68 le vittime nel nostro paese, dall’inizio dell’anno.

Quanto i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio si trovano ad affrontare, immediatamente e nel corso della loro vita, costituisce un dramma nel dramma, che troppo spesso resta invisibile nelle dinamiche di violenza di genere. Da qui il necessario confronto tra psicologi, istituzioni, avvocatura, magistratura, associazioni e testimonianze dirette per trasformare la consapevolezza in strumenti concreti di presa in carico, protezione e tutela, superando i nodi irrisolti e costruendo reti multidisciplinari efficaci.

Tra i saluti istituzionali, la Consigliera delegata a Bilancio e Patrimonio di Città metropolitana di Roma Capitale, Avv. Cristina Michetelli.

«Il contrasto alla violenza di genere è una priorità che dobbiamo affrontare ogni giorno, non soltanto sul piano normativo, ma soprattutto attraverso un lavoro profondo sul piano sociale, culturale ed educativo. È un impegno che, come Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale portiamo avanti su tanti fronti, a partire dai progetti nelle scuole e dal rafforzamento delle reti territoriali, in coerenza con una visione politica che ha individuato nel superamento delle disuguaglianze e nella promozione delle pari opportunità uno degli obiettivi centrali di questa consiliatura, grazie anche all’indirizzo e all’impegno del nostro Sindaco Roberto Gualtieri.

Oltre a comprendere come sostenere le vittime di violenza, specialmente quando più subdolamente vengono colpite sotto l’aspetto psicologico ed economico, c’è anche il tema dei minori, figlie e figli delle vittime di violenza o femminicidio. Dobbiamo interrogarci su come tutelare i loro diritti, sostenerli nell’accesso allo studio e al lavoro, agevolare il loro percorso di crescita, uscendo da situazioni familiari complesse e delicate. È un tema sul quale anche gli enti locali possono e devono svolgere un ruolo importante, costruendo una rete di protezione e accompagnamento che non lasci sole le famiglie e i minori coinvolti.

L’iniziativa di oggi, realizzata insieme all’Ordine degli Psicologi e al Comitato per le Pari Opportunità, rappresenta un’occasione importante per accendere i riflettori su queste vittime spesso invisibili. Ringrazio in particolare la senatrice Valeria Valente, componente dell’Ufficio di Presidenza del Senato e tra le promotrici della legge sul femminicidio, per il contributo e per aver condiviso anche un metodo di lavoro fondamentale: accompagnare le riforme con un monitoraggio costante della loro applicazione concreta, intervenendo per correggere eventuali criticità sulla base delle esigenze che emergono”.

“Il nostro impegno va avanti – prosegue la Consigliera Michetelli, anticipando l’iniziativa sul tema del prossimo 30 novembre a Palazzo Valentini, con il Comitato per le Pari Opportunità e all’Ordine degli Avvocati di Roma. “Vogliamo continuare a essere in prima linea, ogni giorno, perché la sensibilizzazione non si esaurisca in una ricorrenza o in un singolo appuntamento, ma diventi un’azione permanente delle istituzioni che rappresentiamo”, conclude.