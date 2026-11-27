Comunicato stampa

SABATO 5 DICEMBRE, ORE 9,30, SALONE D’ONORE DEL CONI

Roma ospiterà sabato 5 dicembre 2026, presso il prestigioso Salone d’Onore del CONI (Largo Lauro De Bosis, 15), il convegno nazionale ANSMeS dal titolo “Intelligenza Artificiale nello Sport e per lo Sport”, un importante momento di approfondimento dedicato alle opportunità e alle sfide che l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale stanno portando nel mondo sportivo.

I lavori prenderanno il via alle ore 9.30 con l’apertura ufficiale affidata al Presidente Nazionale ANSMeS, Francesco Conforti. A seguire sarà presentato il progetto “Intelligenza artificiale nello sport e per lo sport” da Giulio Morelli, docente di scuola secondaria di secondo grado.

Alle ore 10.15 spazio all’intervento dal titolo “Il talento non è un algoritmo. Sport, intelligenza artificiale e scuola: il valore umano dell’innovazione”, curato da Natalia Barbato, Sara Tellini e dagli studenti del Liceo Tecnologico dell’I.I.S. “Tommaso Salvini” di Roma.

Successivamente, alle ore 10.45, Alessio Beltrame, informatico esperto di tecnologie ICT e processi di trasformazione digitale, approfondirà il tema “Una tecnologia da governare per essere protagonisti del cambiamento”, offrendo una riflessione sulle prospettive future dell’intelligenza artificiale applicata allo sport e alla società.

La chiusura del convegno è prevista alle ore 11.15 con l’intervento del Vice Presidente Vicario ANSMeS Domenico Accettura. Moderatore dell’incontro sarà il Segretario Generale ANSMeS Giuseppe Brunetti.

Alle ore 11.30 si svolgerà la cerimonia di Consegna dei Premi Nazionali ANSMeS 2026, tradizionale appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze sportive e dei protagonisti che hanno contribuito alla crescita del movimento sportivo italiano.

L’ANSMeS, Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP, è una benemerita sportiva riconosciuta dal CONI che riunisce insigniti di prestigiose onorificenze sportive e opera per la promozione della cultura dello sport, dell’etica, del fair play e dei valori educativi che lo sport rappresenta.

“L’intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più importanti del nostro tempo e anche il mondo dello sport è chiamato a confrontarsi con le straordinarie opportunità offerte dall’innovazione tecnologica”, afferma il presidente Francesco Conforti, “Tuttavia, nessun algoritmo potrà mai sostituire i valori che sono alla base dell’attività sportiva: il merito, la passione, il sacrificio, l’educazione e la crescita della persona. Con questo convegno l’ANSMeS vuole promuovere una riflessione seria e responsabile sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nello sport e per lo sport, affinché la tecnologia rimanga sempre uno strumento al servizio dell’uomo e non il contrario. Il nostro obiettivo è contribuire a costruire un futuro in cui innovazione e valori sportivi procedano insieme, nell’interesse delle nuove generazioni e dell’intero movimento sportivo italiano”.

Antonio Ranalli

Fiduciario CONI XIII Municipio