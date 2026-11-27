Dalla pagina Facebook del Comune

Il Comune di Vejano ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro nell’ambito del programma regionale dedicato alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, ai sensi della Legge Regionale n. 38/1999.

Le risorse saranno destinate all’intervento di conservazione e riqualificazione energetica del Palazzo Comunale, situato nel cuore del nostro borgo storico.

Il progetto prevede interventi di ristrutturazione e valorizzazione della sede comunale, compreso il restauro dell’orologio del prospetto principale, elemento caratteristico dell’edificio.

Un investimento importante per la tutela del patrimonio pubblico e per continuare a valorizzare il nostro centro storico.

Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Tecnico comunale per il lavoro svolto e per il prezioso contributo tecnico e professionale che ha accompagnato questo risultato.