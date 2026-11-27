Comunicato stampa

“Anche quest’anno il Municipio XV si prepara a vivere il Natale con un calendario di iniziative pensate per coinvolgere i quartieri e offrire occasioni di incontro, condivisione e divertimento a tutta la cittadinanza.

Ad aprire il calendario degli appuntamenti lunedì 7 dicembre a Ponte Milvio ci sarà Altro Day Time con l’appuntamento musicale realizzato in collaborazione con il Municipio Roma XV. Dalle ore 18:00 alle 24:00, per la prima volta il dj set arriva sotto Torretta Valadier, con Trixie, Boss Doms e due special guest che si alterneranno per sei ore di musica in uno dei luoghi più rappresentativi del territorio. Una serata speciale in uno dei luoghi simbolo di Roma Nord che accompagnerà il pubblico verso l’accensione dell’albero di Natale a mezzanotte.

Dall’11 al 22 dicembre va in scena invece ‘Il Teatro si fa Strada’, il progetto di Kollatino Underground ETS che con il sostegno del Municipio XV animerà le piazze e i borghi del municipio con teatro di figura, circo contemporaneo, clownerie, giocoleria, musica, danza e performance con il fuoco. Un programma gratuito che, come ogni anno, porterà la cultura fuori dai luoghi tradizionali, direttamente nelle nostre piazze e negli spazi della quotidianità, rendendo l’arte e l’intrattenimento accessibili alla comunità.

Anche quest’anno abbiamo voluto proporre un calendario di iniziative pensato per tutte le età, capace di coinvolgere i quartieri e rendere il periodo delle festività un momento di condivisione e partecipazione per tutta la comunità. Valorizzare gli spazi pubblici, sostenere le realtà associative e portare la cultura e l’intrattenimento direttamente nei nostri quartieri significa rafforzare la socialità e il senso di appartenenza al territorio.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alle Politiche Culturali e Scolastiche, Tatiana Marchisio.

IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI EVENTI

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Lunedì 7 dicembre – Ponte Milvio Dalle ore 18:00 alle 24:00, Altro Day Time con Trixie, Boss Doms e due special guest in consolle sulla torretta storica di Ponte Milvio, per la prima volta protagonista di un DJ set. A mezzanotte è prevista l’accensione dell’albero di Natale.

Dalle ore 18:00 alle 24:00, Altro Day Time con Trixie, Boss Doms e due special guest in consolle sulla torretta storica di Ponte Milvio, per la prima volta protagonista di un DJ set. A mezzanotte è prevista l’accensione dell’albero di Natale. Venerdì 11 e sabato 12 dicembre – Labaro, cortile delle case popolari Venerdì dalle 15:00 alle 21:00 e sabato dalle 12:00 alle 18:00. I Teatri Mobili di Girovago e Rondella Family Theater e Compagnia Dromosofista ospiteranno Manoviva, tra giocoleria e acrobatica, e Antipodi, tra ombre cinesi e teatro fisico. Presente anche Il piccolo teatro delle emozioni di Catherine Di Carlo Campaz.

Venerdì dalle 15:00 alle 21:00 e sabato dalle 12:00 alle 18:00. I Teatri Mobili di Girovago e Rondella Family Theater e Compagnia Dromosofista ospiteranno Manoviva, tra giocoleria e acrobatica, e Antipodi, tra ombre cinesi e teatro fisico. Presente anche Il piccolo teatro delle emozioni di Catherine Di Carlo Campaz. Venerdì 18 dicembre Ore 11:00 – La Giustiniana -area esterna nido La Pagina Magica: Circus Follies, di Jacopo Candeloro e Flor Ludulù. Ore 16:30 – Parco Atleti Azzurri d’Italia: Otto Panzer Show, di Gianni Risola. Ore 18:00 – Valle Muricana, anfiteatro di via Sulbiate: Cerchio del Fuoco – Dans la Rue, di Emanuela Vitale.

Sabato 19 dicembre Ore 11:00 – Anfiteatro Biblioteca Galline Bianche: Tu no sa…chi se mua??!!!, di Donatella Morabito. Ore 15:00 – Borgo di Isola Farnese: Magic Circus / Luce in Gioco, di Daniele Antonini.

Domenica 20 dicembre Ore 11:00 – Largo Sperlonga: Giardino delle Meraviglie e Fuoco e Sax, di Andrea Papa e Valentina Azzurretti. Ore 15:00 – Borgo di Cesano – Piazza Padella: Bulles de Rue, di Alessia Muntoni.

Martedì 22 dicembre Ore 10:30 – Osteria Nuova – Piazza antistante la scuola: Anfiteatro del Tramonto – Dani e la Strada, di Daniela Cardellini.



Per tutta la durata della rassegna del “Teatro si fa strada” sarà inoltre presente Il piccolo teatro delle emozioni, a cura di Catherine Di Carlo Campaz e Artinconnessione Nuova. I percorsi laboratoriali Radio Urban Theatre, Spazio Agito e Theatre Social Hub cureranno la produzione di contenuti audio, video e digitali, anche sottotitolati e accessibili alle persone con disabilità uditiva.