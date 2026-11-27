Comunicato stampa

Un incontro dedicato alla storia del welfare italiano, al ruolo del Terzo settore e alle nuove sfide dell’economia sociale, tra memoria, comunità e prospettive future

Un’occasione di riflessione e confronto sul valore dell’impegno sociale, sull’evoluzione delle politiche di welfare e sul ruolo delle comunità nella costruzione di risposte ai bisogni dei territori. Venerdì 20 novembre, il Vittoria Social Cafè ha ospitato la presentazione del libro “Comunità e impegno sociale. Il contributo di Franco Alvaro”, scritto da Raffaele Lombardi e Martino Attilio Rebonato.

A moderare l’incontro è stato Luciano Pazzetta, che ha accompagnato il dialogo tra l’autore Martino Rebonato e Pierangelo Conti, direttore del Consorzio Tineri, offrendo spunti di approfondimento sulle trasformazioni sociali e istituzionali che hanno attraversato l’Italia dagli anni Settanta a oggi.

Al centro della presentazione, la figura di Franco Alvaro, protagonista delle politiche sociali italiane tra gli anni Settanta e Duemila, capace di coniugare visione istituzionale, attenzione educativa e capacità di tradurre le innovazioni normative in interventi concreti a favore delle persone e delle comunità.

Il confronto ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali dell’evoluzione del welfare italiano, a partire dalla Legge 285 del 1997, che ha segnato un importante cambiamento nelle politiche rivolte all’infanzia e all’adolescenza, promuovendo un approccio fondato sui diritti, sulla prevenzione e sulla partecipazione delle comunità.

Dalla ricostruzione storica, il dibattito si è poi spostato sulle sfide contemporanee dell’economia sociale, con particolare attenzione al Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, al rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e Terzo settore e al ruolo della co-programmazione e della co-progettazione nella costruzione di un welfare sempre più vicino ai cittadini.

Particolare spazio è stato dedicato alla realtà locale e alle prospettive della provincia di Viterbo, dove la cooperazione sociale e le organizzazioni del Terzo settore rappresentano un presidio importante per la coesione delle comunità, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, chiamati a confrontarsi con fenomeni quali lo spopolamento, la riduzione dei servizi e l’emergere di nuove fragilità sociali.

Tra i temi affrontati anche il rapporto tra economia sociale e mercato, il valore degli appalti pubblici orientati all’impatto sociale e la necessità di conciliare sostenibilità economica e finalità collettive, senza perdere di vista la centralità delle persone.

Il dialogo ha infine approfondito l’evoluzione della programmazione territoriale dei servizi sociali, dal Piano Regolatore Sociale di Roma ai Piani di Zona e ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), ponendo al centro una questione ancora oggi fondamentale: come valorizzare le specificità dei territori garantendo, al tempo stesso, pari diritti e opportunità a tutti i cittadini.

La presentazione ha rappresentato non soltanto un momento di approfondimento culturale, ma anche un’opportunità per riflettere sul significato attuale dell’impegno sociale e sulla responsabilità condivisa di istituzioni, cooperative e cittadini nella costruzione di comunità più inclusive e solidali.

Un appuntamento che conferma il Vittoria Social Cafè come luogo di incontro, dialogo e promozione culturale, capace di accogliere iniziative che mettono al centro le persone, le idee e il valore delle relazioni.

La memoria dell’esperienza di Franco Alvaro diventa così uno stimolo a guardare al futuro del welfare, ricordando che l’innovazione sociale nasce dalla capacità di ascoltare i territori, costruire reti e trasformare i bisogni in opportunità di crescita collettiva.

Cooperativa Sociale Gea