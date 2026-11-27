Intervista ad Adelia Lucattini

Lucattini: “Accompagnare i figli significa aiutarli a distinguere tra un consumo digitale rapido e frammentato e gli spazi protetti della lettura e della scrittura profonda, valorizzando anche i loro interessi online come occasioni di dialogo autentico, che si tratti di un audiolibro ascoltato insieme in auto, di una storia scoperta su Wattpad o di un libro consigliato su BookTok. Solo attraverso una presenza adulta curiosa e non giudicante il digitale può diventare un ponte verso la complessità, anziché un rifugio dalla fatica di pensare”.

Di Marialuisa Roscino

Il dibattito sul calo della lettura su carta, sull’opportunità di riportare i libri stampati nelle aule e sull’impatto quotidiano di social, schermi e intelligenza artificiale nella vita dei più giovani rischia spesso di fermarsi a slogan o contrapposizioni rigide. Eppure, dietro il cambiamento dei supporti si gioca qualcosa di molto più profondo, il modo in cui bambini e adolescenti costruiscono il proprio spazio interno, sostengono l’attenzione, elaborano le emozioni e cercano legami in un ecosistema comunicativo sempre più veloce e mediato dagli algoritmi.

Per provare a leggere questo passaggio d’epoca senza giudizi affrettati, ne parliamo oggi con la Dott.ssa Adelia Lucattini, Medico, Psichiatra e Psicoanalista, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e Full Member dell’International Psychoanalytical Association (IPA). Scopriamolo insieme in questa intervista di oggi.

Dott.ssa Lucattini, nel dibattito sul calo della lettura su carta e sul ritorno ai libri stampati si tende spesso a contrapporre in modo netto il cartaceo al digitale. Se osserviamo i diversi schermi con sguardo clinico, leggere su un e-reader, su un tablet o su uno smartphone produce gli stessi effetti nella mente di bambini e ragazzi?

Dal punto di vista clinico, è importante distinguere non soltanto il supporto attraverso cui si legge, ma anche il tipo di attività mentale che esso sollecita. Un e-reader a inchiostro elettronico, privo di notifiche e di stimoli concorrenti, può favorire un’esperienza di lettura immersiva, per molti aspetti assimilabile a quella del libro cartaceo. Il tablet e, ancor più, lo smartphone sono invece dispositivi multifunzionali, nei quali la lettura può essere continuamente interrotta da altre sollecitazioni, favorendo una maggiore dispersione dell’attenzione e compromettendo la comprensione del testo (Frontiers in Psychology, 2025).

In una prospettiva psicoanalitica, la lettura profonda costituisce uno spazio psichico privilegiato nel quale bambini e adolescenti possono sviluppare la capacità di rappresentazione, alimentare la fantasia, identificarsi con i personaggi ed elaborare indirettamente i propri vissuti emotivi. La continua alternanza tra stimoli diversi rischia di ostacolare questi processi psichici, riducendo il tempo necessario affinché ciò che viene letto possa sedimentarsi, essere interiorizzato e trasformarsi in pensiero personale.

Non è dunque lo schermo in sé a impoverire l’esperienza della lettura, quanto piuttosto la modalità di fruizione che esso favorisce. È fondamentale preservare, anche nell’ambiente digitale, quella continuità dell’attenzione e quella particolare dimensione di raccoglimento interiore che consentono di passare dalla semplice acquisizione di informazioni alla costruzione di significati.

Dietro il cambio dei supporti, c’è in realtà una questione molto più profonda: come cambiano l’attenzione, le emozioni, la capacità di immaginare e il bisogno di sentirsi parte di un gruppo nei bambini e negli adolescenti?

Dietro il cambio dei supporti, c’è in realtà una questione molto più profonda, ovvero come cambiano l’attenzione, le emozioni, la capacità di immaginare e il bisogno di sentirsi parte di un gruppo nei bambini e negli adolescenti.

L’ambiente digitale interviene in una fase della vita in cui le funzioni intellettive, affettive e relazionali sono ancora in via di strutturazione. L’esposizione a stimoli rapidi e continuamente rinnovati può abituare bambini e adolescenti a una gratificazione immediata, rendendo più faticoso mantenere l’attenzione, tollerare l’attesa e regolare le proprie emozioni (Pediatric Annals, 2026).

La capacità di immaginare nasce anche dalla possibilità di sostare nel silenzio, nella noia e nell’assenza temporanea di stimoli esterni. Quando ogni momento vuoto viene saturato da immagini e contenuti digitali, si rischia di sottrarre spazio alla fantasia spontanea, alla creatività e all’elaborazione del proprio mondo interno.

In adolescenza assume particolare rilevanza il bisogno di appartenenza al gruppo dei coetanei, fondamentale nel processo di costruzione dell’identità e di progressiva individuazione. Le comunità digitali possono offrire occasioni preziose di condivisione, riconoscimento reciproco e identificazione, ma anche rendere l’autostima eccessivamente dipendente dall’approvazione altrui.

La vera sfida evolutiva consiste nel riuscire a sentirsi parte di un gruppo senza rinunciare alla propria individualità, mantenendo la capacità di pensare autonomamente, riconoscere le proprie emozioni e coltivare una vita interiore ricca e personale.

Fin da piccoli, quando un genitore o un educatore legge ad alta voce e condivide una storia, che cosa si costruisce nella relazione? Quanto la lettura lunga e immersiva allena l’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro e un ascolto più profondo?

Fin da piccoli, quando un genitore o un educatore legge ad alta voce e condivide una storia, che cosa si costruisce nella relazione? Quanto la lettura lunga e immersiva allena l’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro e un ascolto più profondo?

La lettura ad alta voce è innanzitutto un’esperienza affettiva e relazionale. Attraverso il ritmo della voce, le pause, le modulazioni emotive e la vicinanza fisica, il bambino sperimenta una particolare forma di intimità psichica con l’adulto. Si crea uno spazio condiviso in cui le emozioni possono essere riconosciute, nominate e progressivamente elaborate, favorendo lo sviluppo della capacità di mentalizzazione.

In termini psicoanalitici, la lettura condivisa può configurarsi come uno spazio transizionale, nell’accezione winnicottiana, nel quale realtà e fantasia si incontrano e il bambino può esplorare il proprio mondo interno attraverso le vicende dei personaggi, in una condizione di sicurezza affettiva.

La lettura prolungata e immersiva permette, inoltre, di familiarizzare con la complessità dei sentimenti umani, di identificarsi con personaggi anche molto diversi da sé, di comprenderne le motivazioni, le contraddizioni e le ambivalenze. Un recente studio su bambini tra i 6 e gli 8 anni suggerisce che anche il semplice rituale quotidiano della lettura prima di addormentarsi possa favorire lo sviluppo dell’empatia intellettiva e della creatività (PLOS ONE, 2026).

Imparare ad ascoltare una storia nella sua interezza significa anche imparare ad ascoltare l’altro, senza anticiparne le conclusioni, rispettandone i tempi e accogliendo punti di vista differenti dai propri. È un prezioso esercizio di identificazione con l’altro, fondamentale per la maturazione affettiva e per la costruzione di relazioni autentiche.

Dal vertice interdisciplinare tra psicoanalisi e letteratura, cosa accade allo spazio simbolico quando la narrazione lenta e la carta perdono centralità a favore di schermi e algoritmi?

La narrazione lenta introduce una temporalità psichica profondamente diversa da quella che caratterizza gran parte dell’esperienza digitale. Il libro non offre necessariamente una gratificazione immediata, poiché richiede pazienza, partecipazione emotiva e un investimento immaginativo personale. Il lettore è chiamato a costruire immagini mentali, a confrontarsi con l’incertezza, a tollerare la sospensione e ad attendere lo sviluppo degli eventi.

In termini psicoanalitici, la lettura alimenta la funzione simbolica, ovvero la capacità di trasformare le esperienze sensoriali e affettive in rappresentazioni mentali e pensieri. La parola scritta lascia uno spazio di indeterminatezza che ciascun lettore può abitare attraverso le proprie fantasie, i ricordi e le esperienze emotive. Al contrario, la successione incalzante di immagini e contenuti selezionati dagli algoritmi rischia di saturare questo spazio, anticipando desideri e curiosità e riducendo le occasioni di elaborazione personale.

Anche la noia assume un importante significato evolutivo. Per lo psicoanalista Winnicott, la capacità di essere soli, in presenza di un adulto rassicurante, costituisce una conquista fondamentale dello sviluppo psicologico. La lettura educa a tollerare l’attesa e la temporanea assenza di gratificazione, mentre il ricorso sistematico allo smartphone per sottrarsi alla noia può ostacolare l’acquisizione di queste capacità. Una recente metanalisi ha evidenziato una significativa associazione tra predisposizione alla noia e uso problematico delle tecnologie digitali (Psychological Reports, 2026).

Preservare il piacere della lettura significa dunque tutelare uno spazio di libertà interiore, nel quale bambini e adolescenti possano generare pensieri propri, anziché limitarsi a reagire a stimoli esterni. È proprio nella possibilità di trasformare l’attesa in desiderio e la noia in creatività che risiede uno dei grandi valori formativi della letteratura.

In adolescenza, la lettura tradizionale spesso cala o cambia forma, mentre fenomeni come BookTok attraggono tantissimi ragazzi. Quali bisogni evolutivi, in particolare il bisogno di appartenenza e di riconoscimento tra pari entrano in gioco in questa fase, e come possiamo accoglierli senza giudicare?

In adolescenza la lettura tradizionale spesso cala o cambia forma, mentre fenomeni come BookTok attraggono tantissimi ragazzi. Quali bisogni evolutivi, in particolare il bisogno di appartenenza e di riconoscimento tra pari, entrano in gioco in questa fase e come possiamo accoglierli senza giudicare?

In adolescenza il gruppo dei pari assume una funzione fondamentale nella costruzione dell’identità e nel progressivo affrancamento dalle figure genitoriali. Il bisogno di appartenenza, di rispecchiamento e di riconoscimento si intreccia con la necessità di differenziarsi, di scoprire i propri gusti e di definire una personale visione del mondo. Fenomeni come BookTok rispondono anche a queste esigenze evolutive, trasformando un’attività apparentemente solitaria come la lettura in un’esperienza affettiva e sociale condivisa.

Ritrovarsi nelle passioni letterarie dei coetanei, identificarsi con gli stessi personaggi e condividere le emozioni suscitate da una storia contribuisce alla definizione del Sé. Il libro diviene così un mediatore relazionale, attraverso il quale gli adolescenti possono parlare indirettamente di sé, dei propri desideri, delle inquietudini e delle trasformazioni che stanno attraversando.

Una recente revisione sistematica della letteratura evidenzia come, nello sviluppo dell’identità adolescenziale, sia più rilevante la qualità della partecipazione ai social rispetto al tempo trascorso sulle piattaforme. La possibilità di esprimersi autenticamente è associata a una maggiore chiarezza nella percezione di sé (Adolescent Research Review, 2025).

Genitori ed educatori dovrebbero accostarsi a questi fenomeni con curiosità e disponibilità all’ascolto, senza stabilire a priori gerarchie di valore tra generi letterari. Interessarsi ai libri suggeriti dai coetanei, chiedere che cosa abbia suscitato tanta partecipazione emotiva e lasciarsi consigliare una lettura dai propri figli, sono modalità attraverso cui riconoscere e valorizzare la loro crescente autonomia.

La funzione dell’adulto consiste nell’accompagnare gli adolescenti dal piacere dell’identificazione con il gruppo alla scoperta della propria soggettività, affinché possano sentirsi riconosciuti non soltanto per ciò che condividono con gli altri, ma anche per ciò che li rende unici.

Quali consigli si sente di dare ai genitori dei più piccoli e ai ragazzi,

evitando sia concessioni eccessivamente permissive, sia i divieti rigidi che spesso si rivelano controproducenti?

-Coltivare il rituale della lettura condivisa. Leggere ad alta voce fin dalla prima infanzia alimenta il legame affettivo, l’immaginazione e la capacità di riconoscere le emozioni;

-Distinguere i dispositivi e le modalità di utilizzo. Privilegiare strumenti e ambienti digitali che consentano una lettura continuativa, senza notifiche e distrazioni;

-Proteggere il tempo della lettura profonda. Riservare ogni giorno uno spazio alla lettura, rispettando i ritmi individuali e senza trasformarla in un obbligo;

-Restituire valore alla noia. Non saturare ogni momento libero con stimoli digitali, lasciando ai bambini e agli adolescenti il tempo per fantasticare, riflettere e inventare;

-Accogliere le nuove passioni letterarie. Interessarsi a BookTok, Wattpad e agli audiolibri senza pregiudizi, valorizzandoli come occasioni di dialogo e condivisione intergenerazionale;

-Incoraggiare la scrittura personale. Promuovere il piacere di tenere un diario, inventare storie o scrivere a mano, favorendo la simbolizzazione e l’elaborazione dei propri vissuti emotivi;

-Educare attraverso l’esempio e regole condivise. Stabilire limiti ragionevoli e adeguati all’età, evitando atteggiamenti punitivi e mostrando in prima persona il piacere della lettura, dell’ascolto e delle relazioni non mediate dagli schermi.