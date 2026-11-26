Un profumo può riportare alla mente un ricordo lontano, una melodia risvegliare un’emozione, un’immagine trasformarsi nell’inizio di una storia. È da queste suggestioni che nasce “Filo d’Incanto”, il metodo di scrittura emozionale e creativa ideato dalla professoressa Liliana Perruso, insegnante di Lettere e studiosa di letteratura e scrittura. Sabato 7 novembre, alla Mondadori Bookstore di Bracciano, il laboratorio “Profumi, emozioni e narrazioni con te” ha riunito appassionati e curiosi in un’esperienza dedicata all’ascolto di sé attraverso le parole. Profumi e altri stimoli sensoriali hanno accompagnato i partecipanti alla scoperta di ricordi, affetti e sensazioni, poi trasformati in narrazioni emozionanti. Alla base di “Filo d’Incanto” vi è un principio tanto semplice quanto significativo: per scrivere non è necessario essere scrittori… Il percorso, nato dal connubio tra la formazione umanistica di Perruso e lo studio di metodologie di scrittura creativa ed espressiva, invita a liberarsi dal condizionamento della perfezione formale per dare voce al proprio vissuto, alle emozioni e alla ricchezza del mondo interiore. Un ruolo fondamentale è affidato anche alla dimensione sensoriale e alla cura dell’ambiente: musiche, oggetti evocativi, fragranze e dettagli sapientemente scelti concorrono a creare un’atmosfera intima e accogliente, uno spazio di libertà espressiva in cui ciascuno possa sentirsi a proprio agio, senza timore del giudizio né obbligo di raccontarsi. L’iniziativa non si ferma qui.

Sabato 28 novembre, alle ore 10:30, presso l’Idroscalo di Bracciano, in via G. Argenti 12, il percorso proseguirà con un nuovo incontro di scrittura emozionale e creativa, in cui suggestioni sensoriali, stimoli evocativi e momenti di introspezione accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle proprie risorse espressive. Ad arricchire il laboratorio sarà anche l’esperienza di un tè esperienziale in cui aromi, sapori e rituali offriranno ulteriori occasioni di ispirazione. Un invito a rallentare, ad ascoltarsi e a trasformare sensazioni, ricordi ed emozioni in parole, in un’atmosfera intima e accogliente.

Il laboratorio è rivolto agli adulti e prevede una quota di partecipazione

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 352 2295512.

In un tempo dominato da messaggi rapidi e parole spesso consumate in fretta, iniziative come questa ricordano che scrivere può essere anche un modo per fermarsi, dare forma ai ricordi e scoprire quanto una storia personale possa parlare anche agli altri.

Paola Forte Redattrice L’agone