Comunicato stampa

Appuntamento per domenica 6 dicembre in via Aldo Moro n.53. Una serata tra grande Jazz americano con una delle Jazz band più apprezzate del panorama musicale del Centro Italia

Dopo aver calcato i palcoscenici più importanti del Jazz capitolino, la Crazy Quilt Little Orchestra sbarca sul litorale laziale e precisamente a Ladispoli, all’interno dell’Acme Studio, dove domenica 6 dicembre a partire dalle ore 19:30 sarà protagonista di un’esibizione live con registrazione audio e video aperta a tutti.

Grande musica e sonorità tipiche del Jazz in puro stile Chicago ma anche spazio al ballo: c’è infatti la possibilità di includere nel video un massimo di sei ballerini che vorranno cimentarsi sulle note della big band, purché partecipino con un dress code a tema.

“Siamo onorati di portare la nostra musica e il nostro modo di fare spettacolo all’interno di una realtà culturale come l’Acme Studio – hanno dichiarato i musicisti della Crazy Quilt Little Orchestra – un punto di ritrovo prezioso, che da tanti anni, con grandi sacrifici continua a proporre musica dal vivo di tutti i generi, offrendo spettacolo e convivialità. Ma soprattutto, continua a farlo aprendo le proprie porte al pubblico, garantendo momenti culturali di altissimo livello. Siamo felicissimi di avere la possibilità di condividere con gioia il nostro lavoro attento e puntuale sulla tradizione del Jazz, regalando a tutti voi momenti di leggerezza, spensieratezza e allegria”.

La formazione è la solita: a guidare la Crazy Quilt Little Orchestra Amira D’Apote alla cornetta e agli arrangiamenti, con Marco Curti al C Melody sax e Clarinetto, Diego Cataldo al Trombone tenore e Trombone basso, Giuseppe Calì alla Chitarra, Anna Impellizzeri al sax Baritono e Riccardo Colasante alla Batteria.

“Non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio viaggio musicale nei Ruggenti Anni ’20, un racconto alla scoperta dei musicisti dell’epoca, e di quello che stato uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz: Frank Trumbauer. L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti con contributo a piacere a sostegno dell’Acme Studio. Lasciando anche una piccola offerta all’Acme, consentiremo loro di continuare a proporre con frequenza ancor maggiore, eventi musicali e culturali per la cittadinanza e il territorio”.

I ballerini di Lindy Hop e Charleston che desiderassero ballare in occasione del live possono inviare un messaggio privato alla pagina social della Crazy Quilt Little Orchestra oppure scrivere alla mail crazyquilt.orchestra@gmail.com. L’Acme Studio vi aspetta a Ladispoli in via Aldo Moro n.53. Info ulteriori al numero 3485656113