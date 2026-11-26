Alla Fiera di Roma, nell’ottava edizione dell’expoforum internazionale dedicato alla Space Economy, la Fondazione riunisce diversi istituti che stanno sperimentando i percorsi 4+2: gruppi misti di studenti, scuole che non si conoscono e lavorano insieme. Ad aprire la giornata, la dottoressa Elvira Ferrandino del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Roma, 25 novembre 2026 – La Fondazione ITSSIXellence partecipa al New Space Economy Expoforum, l’evento internazionale dedicato all’economia dello spazio, in corso fino al 27 novembre alla Fiera di Roma. L’ottava edizione, “Space Reloaded: Recreating the Future”, mette in dialogo aziende, startup, università e istituzioni, dall’Agenzia Spaziale Italiana all’ESA, intorno a un settore che entra nella vita di tutti i giorni più di quanto si immagini: nei satelliti che guidano i navigatori, nelle previsioni del tempo, nel monitoraggio del territorio. Eppure resta poco conosciuto, nelle sue applicazioni e soprattutto nelle professioni che lo fanno funzionare.

È proprio questo il motivo per esserci. Per la Fondazione, l’expoforum è il luogo dove i ragazzi possono vedere da vicino un pezzo di futuro del lavoro e incontrare chi lo costruisce ogni giorno. Questa mattina ITSSIXellence ha riunito alla fiera diversi istituti che stanno sperimentando i percorsi 4+2 come IS Piazza della Resistenza di Monterotondo, ISIS Enrico Mattei di Cerveteri, IIS Statista Aldo Moro di Passo Corese, IIS Via Carlo Emery di Roma, IIS Leopoldo Pirelli di Roma: quattro anni di scuola superiore per arrivare alla maturità, seguiti da due anni di ITS Academy. Gli studenti hanno lavorato in gruppi misti, scuola con scuola, per conoscersi, scambiarsi pratiche e mettersi alla prova insieme.

Le domande del Ministero, le risposte dei ragazzi

Ad aprire la giornata è stata la dottoressa Elvira Ferrandino, Dirigente scolastica presso la Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che ha chiesto agli studenti perché abbiano scelto il 4+2 e ha ricordato quanto conti una didattica capace di lasciarsi contaminare da ciò che succede fuori dalla scuola. I ragazzi hanno risposto con chiarezza: la velocità del percorso, la curiosità, la spinta verso l’innovazione e una scuola aperta, attraversata dalle realtà esterne.

«Il New Space Economy Expoforum è un palcoscenico importante per conoscere le aziende e i professionisti che si occupano della cosiddetta economia dello spazio: un settore innovativo e affascinante, ancora poco conosciuto sia nelle applicazioni quotidiane sia nelle professioni che lo animano. Per noi è il contesto giusto in cui i ragazzi dei percorsi 4+2, che arriveranno alla maturità in quattro anni e potranno proseguire negli ITS, possono mettersi alla prova. Oggi abbiamo riunito diversi istituti, che stanno svolgendo questi percorsi per farli conoscere tra loro, creare gruppi misti, scambiare buone pratiche e soprattutto lavorare insieme. Fanno parte di un modello innovativo, su cui il Ministero sta puntando con convinzione».

Laura Castellani, Direttrice della Fondazione ITSSIXellence

La Fondazione ITSSIXellence

La Fondazione ITSSIXellence è un ITS Academy, la filiera italiana della formazione terziaria professionalizzante: percorsi post-diploma, alternativi all’università e costruiti con le imprese. Opera nella filiera dei Servizi alle Imprese e forma figure tecniche trasversali, capaci di portare le proprie competenze in qualunque settore.

Le attività della giornata rientrano nel progetto IMPACT (Innovation, Management and Professional Awareness for Career Talent), promosso dalla rete nazionale degli ITS Academy dei Servizi alle Imprese e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.5. Nel corso della mattinata i ragazzi dei gruppi misti si sono cimentati in challenge di squadra, mettendo alla prova competenze e creatività su sfide concrete.