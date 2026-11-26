Comunicato stampa

Nel 2021 la Città metropolitana di Roma Capitale ha avviato una proficua collaborazione con l’Università degli Studi di Torino sul tema del monitoraggio dei fenomeni franosi, formalizzata nell’ottobre dello stesso anno con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa quinquennale, recentemente giunto a conclusione.

Alla luce dei risultati positivi ottenuti, le Parti hanno convenuto di proseguire il rapporto procedendo alla firma di un nuovo Accordo di collaborazione di pari durata (ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.) dal titolo: “Studi sui fenomeni franosi lungo la viabilità e le aree urbane nell’area della Città metropolitana di Roma Capitale, finalizzati alla definizione di linee guida e alla creazione di sistemi prototipali di presidio territoriale tramite controllo da remoto dei movimenti e tempestivo allertamento”.

L’atto è stato perfezionato lo scorso 24 novembre con le firme della Magnifica Rettrice, Professoressa Cristina Prandi, e del Sindaco Metropolitano, Professor Roberto Gualtieri.

Come per il precedente Protocollo, è previsto lo sviluppo di accordi attuativi su progetti specifici tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino e il Dipartimento XI “Geologico – Difesa del Suolo e Aree protette” di città metropolitana.

Durante il primo quinquennio di collaborazione (2021-2026) sono stati portati a termine con successo diversi progetti pilota su aree critiche del territorio metropolitano. Per lo studio dei dissesti e il monitoraggio delle aree in frana — con particolare riguardo alla viabilità e ai centri urbani — sono state selezionate due zone rappresentative del settore orientale (comprendente i rilievi appenninici), dove si sviluppano infrastrutture viarie provinciali interessate da dissesti diffusi che hanno compromesso la funzionalità strategica per la mobilità locale:

S.P. 33/a “Empolitana I” e S.P. 47/a “Empolitana II” (nei territori comunali di San Vito Romano, Pisoniano, Bellegra, Genazzano, Rocca S. Stefano, Gerano, Canterano e Rocca Canterano);

S.P. 45/a “Subiaco-Jenne-Vallepietra” e S.P. 41/B “Vallepietra-Campo La Pietra” (nei territori comunali di Subiaco, Jenne e Vallepietra).

Gli studi condotti sono propedeutici alla realizzazione di presidi territoriali ad alta tecnologia per il monitoraggio strumentale continuo dei fenomeni franosi, attualmente in fase di sperimentazione. Queste iniziative rientrano nei programmi di previsione e prevenzione dei rischi per finalità di difesa del suolo e protezione civile, svolti in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

«Le informazioni acquisite attraverso questa collaborazione sono fondamentali per migliorare la previsione e la prevenzione del rischio da dissesto geo-idrologico – ha detto il Capo di Gabinetto della Città metropolitana di Roma Capitale, dott. Francesco Nazzaro – .I risultati raggiunti, messi a disposizione degli uffici competenti in materia di viabilità e mobilità, consentiranno di rafforzare le attività di controllo e gestione delle infrastrutture e di programmare interventi sempre più efficaci a tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini».

Roma, 26 novembre 2026