Dalla pagina Facebook del Comune
La natura è un mondo tutto da esplorare, osservare e conoscere, ma anche una fonte inesauribile di ispirazione per dare spazio alla creatività!
Prende il via a Manziana il percorso naturalistico autunno-inverno promosso dall’Associazione BUONO, con il patrocinio del Comune di Manziana e il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Tre appuntamenti tra natura, scoperta e manualità ci accompagneranno alla fine del 2026:
29 novembre – TRACCE D’AUTUNNO
Una passeggiata nel Bosco Macchia Grande per osservare le tracce degli animali, esplorare il sottobosco e raccogliere le foglie cadute.
Bosco Macchia Grande | Ore 11:00
6 dicembre – FOGLIE D’ARTE
Un laboratorio creativo per scoprire i colori e le trasformazioni delle foglie e realizzare piccoli quadretti naturalistici.
Centro Culturale Lucio Dalla, Via Mazzini 35 | Ore 11:00
23 dicembre – DECORA LA TUA CANDELA
Scopriamo come nasce la cera, uno dei preziosi prodotti dell’alveare, e personalizziamo una candela per accendere insieme la magia del Natale.
Centro Culturale Lucio Dalla, Via Mazzini 35 | Ore 11:00
Attività per bambini tra i 6-10 anni.
Prenotazioni: 391 1044404
Vi aspettiamo per condividere nuove esperienze, imparare divertendosi e riscoprire il legame con la natura!