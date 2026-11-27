Dalla pagina Facebook del Comune
Hai voglia di trascorrere un pomeriggio tra giochi, fumetti e creatività? A Manziana ritorna Let’s Play, uno spazio gratuito dedicato ai teenagers, dove divertirsi, sperimentare e condividere nuove passioni!
Presso il Centro Culturale Lucio Dalla sarà possibile partecipare a tante attività:
Giochi di ruolo
Giochi da tavolo
Giochi di carte
Spazio fumetti
Laboratorio di disegno manga
Domani, Sabato 28 novembre e ancora il 5, 12 e 19 dicembre
Dalle 16:00 alle 19:00
Centro Culturale Lucio Dalla – Via Mazzini 35, Manziana
Un’occasione per incontrarsi, socializzare, dare spazio alla fantasia e divertirsi insieme. Vi aspettiamo!
Iniziativa a cura di T.E.A. Teatro Educativa Animazione, in collaborazione con il Comune di Manziana.