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Sabato 28 novembre, alle ore 21.00, presso il Teatro Charles De Foucauld di Bracciano, si terrà l’undicesima edizione di “No More”, l’evento promosso da Generazione Musica e patrocinato dal Comune di Bracciano.

Un appuntamento che, attraverso i linguaggi della musica, del teatro, delle immagini e della danza, intende mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e promuovere una riflessione collettiva sul fenomeno, sulle sue conseguenze e sulle possibili forme di contrasto.

La serata proporrà un ricco programma artistico e musicale, pensato per coinvolgere ed emozionare il pubblico.

Saranno presenti le compagnie teatrali IlTeatrodiTalia e L’Acquario, che porteranno in scena alcuni monologhi dedicati al tema della violenza di genere, e la scuola di danza di VALU’ Fitness Club, con le coreografie curate da Maria Luisa Pellerito.

Interverrà inoltre Cinzia Pettini, volontaria di Emergency, con un monologo dedicato alla condizione femminile nelle aree di guerra.

Parteciperanno all’iniziativa il Centro Donna di Bracciano e la rete di associazioni LIA, a testimonianza dell’importanza della collaborazione tra realtà associative e territorio nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla non violenza.

Un appuntamento in cui l’arte diventa strumento di sensibilizzazione, consapevolezza e impegno civile, per ribadire con forza che contrastare la violenza sulle donne è una responsabilità che riguarda tutta la comunità.