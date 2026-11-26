Comunicato stampa

“È online sul sito di Roma Capitale l’avviso pubblico per l’avvio della ricognizione dei fabbisogni e l’attivazione delle prime misure economiche di sostegno a favore dei cittadini e delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio e febbraio 2026.

Un provvedimento che riguarda da vicino anche il territorio del Municipio XV, in particolare il Borgo di Isola Farnese, colpito dagli eventi emergenziali dello scorso gennaio. Si tratta di un passaggio fondamentale per tutti coloro che hanno subito danni materiali ed economici, perché consente di avviare una prima ricognizione delle necessità e di porre le basi per il riconoscimento delle misure di sostegno.

L’avviso prevede due procedure: il Modulo B1, rivolto alle persone fisiche per i danni al patrimonio privato, e il Modulo C1, destinato alle attività economiche e produttive. Tutti gli interessati potranno presentare la documentazione entro il 10 dicembre 2026 alle ore 20:00, trasmettendo le domande via PEC a protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it oppure consegnandole presso l’Ufficio Censimento Danni del Comune di Roma, in via Ostiense 131L, dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle 12.

Ci auguriamo che a questo primo passaggio segua l’impegno del Governo e della Regione Lazio, con lo stanziamento di tutte le risorse necessarie a garantire ristori adeguati a cittadini e imprese. La ricognizione dei danni non comporta infatti automaticamente il riconoscimento di un contributo, ma costituisce il passaggio necessario per quantificare i fabbisogni e avviare il percorso di sostegno. Dopo tutto il lavoro svolto nei mesi precedenti, come Municipio continueremo a mantenere alta l’attenzione affinché alle difficoltà affrontate dalla nostra comunità seguano risposte concrete. Davvero grazie al Gabinetto del Sindaco e al Dipartimento di Protezione Civile di Roma Capitale per l’attenzione e il grande lavoro portato avanti nel corso dell’emergenza e per il suo superamento.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.