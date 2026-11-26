Comunicato stampa

La storia di Irina, che lascia Sebastopoli dopo la caduta dell’URSS e arriva in Italia. Un romanzo liberamente ispirato a una storia vera

Venerdì 4 dicembre 2026 – ore 18:00 Circolo Culturale Chaplin

Via Duca degli Abruzzi, 97 – Ladispoli

Venerdì 4 dicembre alle ore 18:00, presso il Circolo Culturale Chaplin in Via Duca degli Abruzzi 97 a Ladispoli, si terrà la presentazione del libro “La Scelta” di Paolo Prosperi, edito da Edizioni Dialoghi.

Liberamente ispirato a una storia vera, in parte vera al 40%, il romanzo racconta la storia di Irina, che lascia Sebastopoli dopo la caduta dell’URSS. Arriva in Italia e qui lavora nei campi del casertano, sfruttata dai caporali, e poi come badante presso una famiglia.

Oggi Sebastopoli è al centro della guerra. Nel libro l’autore racconta quel luogo prima, da dentro, dagli occhi di chi ha dovuto lasciarlo.

Un’occasione per riflettere sulle drammatiche conseguenze umane e sociali della dissoluzione dell’Unione Sovietica, attraverso una storia di vite sconvolte, diritti perduti, emigrazione e speranze di futuro.

“Perché la politica è anche cultura, memoria e comunità”, sottolinea l’autore.

IL LIBRO

“La Scelta” di Paolo Prosperi – Edizioni Dialoghi – Prezzo: 18,00 Euro

DOVE TROVARLO

Disponibile su IBS, Feltrinelli, Mondadori Store, Libraccio e sul sito della Casa Editrice Dialoghi. Prenotabile anche in libreria. A giorni anche su Amazon e su eBay.

L’AUTORE

Paolo Prosperi è autore, sempre per Edizioni Dialoghi, de “Il Sogno di Yuri” e de “Tornare in Montagna per la Libertà”. Con “La Scelta” prosegue il suo percorso narrativo che affronta con sguardo umano e politico le trasformazioni seguite alla fine dell’Unione Sovietica.

Per interviste, informazioni e copie stampa:

Paolo Prosperi

Tel. 335 7286645 – Email: paolo.prosperi.ib9o@alice.it