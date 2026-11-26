Comunicato stampa

Il nostro cammino musicale “Verso Natale” continua con “#ROMPIAMOILSILENZIO”, la quarta edizione di Lettura musicale per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Musica Jazz accompagnerà la lettura di testi …

…perché la musica ha il potere di far viaggiare lontano i suoni, anche il suono delle parole più difficili da ascoltare.

…..per creare un’occasione di riflessione sugli stereotipi, la biada che foraggia l’abuso, la violenza di genere, il femminicidio.

…per creare un’occasione di vicinanza alle famiglie direttamente colpite nella nostra comunità

…perché la ribellione contro questa strage quotidiana diventi un’onda che travolga tutta la nostra comunità.

….per dirci che è possibile uscire da questa gabbia sociale

#ROMPIAMOILSILENZIO”

28 Novembre 2026 ore 19 Ex-Consorzio, Anguillara S, Roma

Come sempre l’ingresso è libero e siete tutti benvenuti

In allegato la locandina con i dettagli