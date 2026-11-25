Comunicato stampa
dal 12 dicembre al 3 gennaio
teatro di figura, circo contemporaneo, narrazione scenica e musica
C’è un Natale che si accende. E c’è un Natale che si racconta. Bracciano, dal 12 dicembre al 3 gennaio, sceglie il Natale che si racconta. Lo sceglie con una piazza, con le chiese, con un teatro, con una pista di pattinaggio, e tutti questi luoghi si trasformano in palcoscenici. Lo sceglie con i bambini davanti e gli adulti dietro, a fingere di accompagnarli, perché almeno a Natale anche i grandi tornano piccoli, guardando loro stessi quando erano piccoli, per ritrovare purezza, ingenuità, stupore. Lo sceglie in nome della fantasia e dell’immaginazione, dell’arte e della sorpresa. Lo sceglie come se fosse (e lo è) un dono.
Il Comune di Bracciano, Assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Fernanda Pessolano, presenta “Sotto l’albero di Natale”: un calendario di cinque spettacoli tra teatro di figura, circo contemporaneo, clownerie, narrazione scenica e jazz. Dal 12 dicembre al 3 gennaio. Per bambini e adulti. Che poi, a Natale, è quasi la stessa cosa. Si comincia correndo. Si finisce ascoltando. E sempre esplorando e pensando, scoprendo o riscoprendo.
Ecco. Cinque appuntamenti. E cinque fughe. Perché il Natale, in fondo, è anche questo: una fuga dalla vita di tutti gli altri giorni. Una fuga in avanti, verso la meraviglia. Una fuga all’indietro, verso l’infanzia. Bracciano ci prova. Con un naso rosso, una marionetta, un verso di Dante e un pianoforte che suona come se fosse l’ultima (o la prima, o certo l’unica) sera dell’anno.
12 DICEMBRE, ore 15.30 – Pista di pattinaggio, Giardini Bracciano Nuova
MAMMA E PAPÀ NATALE
Compagnia Teatro del Fantastico
In una cornice natalizia, addobbata di tutto punto, uno spettacolo comico. Acrobazie, giocoleria, giochi di fuoco. E il pubblico dentro, non davanti. Perché il circo, quello vero, non si guarda. Si attraversa.
In caso di pioggia lo spettacolo sarà spostato nella biblioteca comunale
13 DICEMBRE, ore 21.00 – Teatro Delia Scala
CHRISTMAS FOREVER. La morte di Babbo Natale
Tony Clifton Circus
con Iacopo Fulgi, Enzo Palazzoni, Nicola Danesi de Luca, Werner Waas
Un delirio. Esilarante, alcolizzato, blasfemo, politicamente scorretto. Babbo Natale muore. E rinasce a teatro, tra risate e sberleffi.
Età dai 10 ai 99 anni. Adesione libera fino a esaurimento posti.
18 DICEMBRE, ore 21.00 – Chiesa del Riposo
DANTE INCANTO
Canti della Divina Commedia,
Vania Pietrobattista soprano, Tiziana Biscontini voce recitante, Francesco Pastore pianoforte, Alberto Cerracchio gong
Composizione musicale Esper Russo e Francesco Pastore
Dante in chiesa. Il ritmo che diventa melodia. La melodia che diventa spirito. Il verso che torna a essere voce, corpo, brivido. Istintivo e incosciente, universale e tragico. Come deve essere.
Adesione libera fino a esaurimento posti.
26 DICEMBRE, ore 11.00, 16.00 e 17.00 – Piazza IV Novembre
CAMION TEATRO – MANO VIVA
Compagnia Girovago&Rondella
Teatro di figura contemporaneo. Una marionetta semovente a cinque dita: una testa, due mani, due piedi. Cinque elementi, una sola mano viva. Quella che muove tutto, come nella vita.
Info e prenotazioni: levocidelvulcano@gmail.com
3 GENNAIO, ore 17.00 – Duomo di Santo Stefano
C’ERA UNA VOLTA IL JAZZ
Con Alessio Scialò, piano solo
Un concerto sui classici del jazz: George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Erroll Garner, Miles Davis, John Coltrane.
Il jazz in chiesa, il sacro nel jazz. La stessa fuga, la stessa preghiera. Solo con note diverse.
Adesione libera fino a esaurimento posti.