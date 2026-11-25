Comunicato stampa

dal 12 dicembre al 3 gennaio

teatro di figura, circo contemporaneo, narrazione scenica e musica

C’è un Natale che si accende. E c’è un Natale che si racconta. Bracciano, dal 12 dicembre al 3 gennaio, sceglie il Natale che si racconta. Lo sceglie con una piazza, con le chiese, con un teatro, con una pista di pattinaggio, e tutti questi luoghi si trasformano in palcoscenici. Lo sceglie con i bambini davanti e gli adulti dietro, a fingere di accompagnarli, perché almeno a Natale anche i grandi tornano piccoli, guardando loro stessi quando erano piccoli, per ritrovare purezza, ingenuità, stupore. Lo sceglie in nome della fantasia e dell’immaginazione, dell’arte e della sorpresa. Lo sceglie come se fosse (e lo è) un dono.

Il Comune di Bracciano, Assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Fernanda Pessolano, presenta “Sotto l’albero di Natale”: un calendario di cinque spettacoli tra teatro di figura, circo contemporaneo, clownerie, narrazione scenica e jazz. Dal 12 dicembre al 3 gennaio. Per bambini e adulti. Che poi, a Natale, è quasi la stessa cosa. Si comincia correndo. Si finisce ascoltando. E sempre esplorando e pensando, scoprendo o riscoprendo.

Ecco. Cinque appuntamenti. E cinque fughe. Perché il Natale, in fondo, è anche questo: una fuga dalla vita di tutti gli altri giorni. Una fuga in avanti, verso la meraviglia. Una fuga all’indietro, verso l’infanzia. Bracciano ci prova. Con un naso rosso, una marionetta, un verso di Dante e un pianoforte che suona come se fosse l’ultima (o la prima, o certo l’unica) sera dell’anno.

12 DICEMBRE, ore 15.30 – Pista di pattinaggio, Giardini Bracciano Nuova

MAMMA E PAPÀ NATALE

Compagnia Teatro del Fantastico

In una cornice natalizia, addobbata di tutto punto, uno spettacolo comico. Acrobazie, giocoleria, giochi di fuoco. E il pubblico dentro, non davanti. Perché il circo, quello vero, non si guarda. Si attraversa.

In caso di pioggia lo spettacolo sarà spostato nella biblioteca comunale

13 DICEMBRE, ore 21.00 – Teatro Delia Scala

CHRISTMAS FOREVER. La morte di Babbo Natale

Tony Clifton Circus

con Iacopo Fulgi, Enzo Palazzoni, Nicola Danesi de Luca, Werner Waas

Un delirio. Esilarante, alcolizzato, blasfemo, politicamente scorretto. Babbo Natale muore. E rinasce a teatro, tra risate e sberleffi.

Età dai 10 ai 99 anni. Adesione libera fino a esaurimento posti.

18 DICEMBRE, ore 21.00 – Chiesa del Riposo

DANTE INCANTO

Canti della Divina Commedia,

Vania Pietrobattista soprano, Tiziana Biscontini voce recitante, Francesco Pastore pianoforte, Alberto Cerracchio gong

Composizione musicale Esper Russo e Francesco Pastore

Dante in chiesa. Il ritmo che diventa melodia. La melodia che diventa spirito. Il verso che torna a essere voce, corpo, brivido. Istintivo e incosciente, universale e tragico. Come deve essere.

Adesione libera fino a esaurimento posti.

26 DICEMBRE, ore 11.00, 16.00 e 17.00 – Piazza IV Novembre

CAMION TEATRO – MANO VIVA

Compagnia Girovago&Rondella

Teatro di figura contemporaneo. Una marionetta semovente a cinque dita: una testa, due mani, due piedi. Cinque elementi, una sola mano viva. Quella che muove tutto, come nella vita.

Info e prenotazioni: levocidelvulcano@gmail.com

3 GENNAIO, ore 17.00 – Duomo di Santo Stefano

C’ERA UNA VOLTA IL JAZZ

Con Alessio Scialò, piano solo

Un concerto sui classici del jazz: George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Erroll Garner, Miles Davis, John Coltrane.

Il jazz in chiesa, il sacro nel jazz. La stessa fuga, la stessa preghiera. Solo con note diverse.

Adesione libera fino a esaurimento posti.