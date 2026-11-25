Comunicato stampa

Giornata di formazione con l’Associazione Nazionale Vittime Civili della Guerra e l’Arma del Genio.

Giornata di didattica fuori dalle aule per gli studenti delle Classi Terze e Quinte dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che martedì 24 novembre, accompagnate dai Docenti Prof. Daniele Manzo, Prof.ssa Federica Sbrana, Prof.ssa Patrizia Specchio, Prof. Marco Lavalle e Prof.ssa Maria Grazia Vasta, hanno partecipato nella Sala consiliare del Comune di Ladispoli al laboratorio realizzato nell’ambito del progetto “Il Tevere, la Memoria e la Pace”, promosso dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG). L’ANVCG, Ente nato nel 1943 e preposto per legge alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra, degli ex-militari e delle loro famiglie, ha realizzato questa iniziativa in conformità al Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale e la partnership del Comune di Ladispoli. «E’ importante talvolta uscire dalle aule per apprendere contenuti e informazioni indispensabili per la nostra crescita. – ha sottolineato l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Margherita Frappa – Ringraziamo l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e gli Artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri per il loro intervento che ci ha consentito di riconoscere le possibili situazioni di rischio. Appartengo ad una generazione – ha aggiunto l’Assessore – che ha vissuto una fase storica caratterizzata dalla pace, ma oggi la guerra è invece tornata ad interessare diversi territori a noi vicini. Lo stesso termine «mine antiuomo» è rappresentativo della situazione drammatica di diversi scenari geopolitici. Voi rappresentate il nostro futuro. – ha concluso l’Assessore rivolgendosi agli studenti – Il valore e la cultura della pace si costruiscono giorno per giorno a partire dalle nostre comunità perché il cambiamento inizia, sempre, da noi».

Il progetto dell’ANVCG mira ad informare e sensibilizzare i giovani e la società civile sui rischi connessi agli ordigni bellici inesplosi, di cui, secondo dati ufficiali del Ministero della Difesa, ogni anno vengono rinvenuti circa 60.000 esemplari sul territorio nazionale, con conseguenti evacuazioni e, purtroppo, possibili ferimenti o decessi. Durante le due ore di laboratorio, gli allievi hanno ascoltato i racconti e le testimonianze delle vittime civili dell’esplosione di ordigni della Seconda Guerra Mondiale, e seguito l’intervento degli Artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri sulle modalità corrette di comportamento in caso di ritrovamento.

L’iniziativa ha assunto un particolare rilievo anche in riferimento all’area di Ladispoli, teatro di eventi bellici significativi. Al gennaio 1948 risale l’esplosione di un ordigno di cui rimane testimonianza nella targa affissa sul lungomare Regina Elena. La zona risultava di elevato interesse strategico in quanto prossima al porto di Civitavecchia, bombardato il 14 maggio 1943. L’iniziativa ha destato un notevole interesse fra gli studenti coinvolti contribuendo ad approfondire la riflessione storica e a diffondere una maggiore consapevolezza dei pericoli relativi agli ordigni inesplosi, insegnando le regole di condotta da adottare. Un contributo formativo prezioso, quello fornito dall’ANVCG alle Istituzioni scolastiche, per insegnare a tutti quanto l’esercizio della memoria non rappresenti solo un dovere verso le vittime della guerra, ma anche e soprattutto un’assunzione quotidiana di responsabilità.