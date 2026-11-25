Comunicato stampa

Sabato 28 novembre alle ore 18.00 Anna Dalton presenta il libro È facile smettere di mangiare carne se sai perché farlo, Fuoriscena editore. Dialoga con l’autrice la libraia Silvia Bandini

“Smettere di mangiare carne non è un sacrificio, ma un gesto semplice e potente per cambiare il mondo. Con ironia e dati alla mano, Anna Dalton ci guiderà tra i paradossi delle nostre tradizioni culinarie per scoprire come il carrello della spesa sia oggi la nostra arma politica più efficace”

Anna Dalton, autrice e traduttrice italo-irlandese, è laureata in Lettere alla Sapienza di Roma. Ha esordito nella narrativa con “L’apprendista geniale” (2018), seguito da “La ragazza con le parole in tasca” (2019), “Tutto accade per una ragione” (2020) e “Le tre figlie” (2022), tutti editi da Garzanti. Nel 2025 ha pubblicato “Non ti innamorare degli amanti” con Bompiani. Per People ha tradotto “Non mi toccare i capelli” di Emma Dabiri (2024) e “Poor” di Katriona O’Sullivan (2025). Insegna scrittura alla JFRC, sede romana della Loyola University di Chicago. Per Fuoriscena ha pubblicato “È facile smettere di mangiare carne se sai perché farlo”