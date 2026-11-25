Comunicato stampa
“La salute dei cittadini è una priorità. Con questo incarico vogliamo rafforzare ulteriormente l’attenzione dell’Amministrazione sulle esigenze sanitarie del territorio e mantenere un confronto costante con le istituzioni competenti”, dichiara il sindaco Grando.
“Ringrazio il sindaco per la fiducia. Assumo questo incarico con impegno e senso di responsabilità. Lavorerò per ascoltare i cittadini, oltre che gli operatori, raccogliere le loro segnalazioni e rappresentare le esigenze della nostra comunità nelle sedi opportune”, afferma il neo delegato Gabriele Lancianese.
L’Amministrazione comunale augura a Gabriele Lancianese buon lavoro.