Presentati in Sala Ruspoli i libri “Il senso nascosto del presepe” di Riccardo Agresti e “La soglia del consenso” di Camille Delaunay

Ci sono incontri in cui le parole non si limitano a raccontare una storia, ma riescono a farla vivere. In cui la musica accompagna il pensiero, i gesti diventano parte del dialogo e persino i silenzi acquistano un significato. È quanto accaduto ieri nella splendida Sala Ruspoli di Cerveteri, che ha ospitato la presentazione di due libri apparentemente lontani, ma inaspettatamente vicini: Il senso nascosto del presepe di Riccardo Agresti e La soglia del consenso di Camille Delaunay.

Ad accompagnare la serata, le note del pianoforte di Patricia Vargas e del clarinetto di Marco Sambucini, in un dialogo musicale capace di intrecciarsi con le parole e di restituire all’incontro un’atmosfera particolarmente suggestiva.

A coordinare l’appuntamento è stato il presidente dell’associazione L’agone Nuovo, Giovanni Furgiuele, che ha rivolto un sentito ringraziamento ai presenti e agli autori, sottolineando una convinzione che ha rappresentato il filo ideale dell’intera serata: soltanto la cultura e il bello riescono a veicolare messaggi potenti attraverso una semplicità disarmante e pulita. Perché la bellezza, quando è autentica, non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare. Presente al tavolo anche Fefè Editore, che ha illustrato ai presenti le scelte e le logiche della propria casa editrice.

A presentare Il senso nascosto del presepe è stata Ludovica Di Pietrantonio, direttore de L’agone, che ha costruito con l’autore e il pubblico un dialogo intenso, capace di mescolarsi ai gesti, alla musica, alle pause e ai silenzi. Non una semplice presentazione, dunque, ma un percorso di scoperta e riflessione condivisa.

L’incontro si è aperto con una domanda rivolta al pubblico: «Quando è stata l’ultima volta che avete guardato un presepe?».

Non quando lo abbiamo montato. Non quando siamo passati davanti a una vetrina addobbata nei giorni di Natale. Ma quando ci siamo davvero fermati a osservare i volti, le distanze, gli sguardi, i silenzi.

Perché forse il vero problema del presepe è che lo abbiamo visto così tante volte da essere convinti di conoscerlo. E forse il problema delle cose che conosciamo da sempre è proprio questo: finiamo per non vederle più.

È qui che interviene il libro di Riccardo Agresti. Non il racconto di qualcosa di banalmente conosciuto, ma una vera e propria storia d’amore. Un invito a guardare nuovamente ciò che crediamo di conoscere, a scoprire dietro ogni figura una luce che l’abitudine ha finito per nascondere.

Durante la presentazione, l’autore ha accompagnato il pubblico alla scoperta di ciascun personaggio del presepe, restituendo dignità e significato a ogni presenza. E non si è soffermato soltanto su Maria, Giuseppe e Gesù. Ha riportato al centro della narrazione anche tutte quelle figure che troppo spesso consideriamo marginali: personaggi silenziosi, apparentemente secondari, che siedono ai bordi della scena e che proprio grazie alla loro posizione riescono a costruire la cornice di un quadro che senza quella cornice non sarebbe tale.

Riccardo ci ha ricordato che quelle figure non sono ai margini della Natività, ma ai margini del nostro sguardo. E la differenza è enorme.

Non è stato casuale che, sul tavolo posto al centro della sala, l’autore avesse scelto di allestire un presepe. Le statuine erano lì, davanti agli occhi di tutti: immobili nella loro rappresentazione eppure profondamente pregne di vita. Perché il presepe è una scena immobile che racconta un viaggio, un’attesa, una ricerca.

Dalle pagine di Agresti emerge nitidamente come il presepe sia forse una delle nostre più grandi e attuali scuole di umanità.

C’è Maria, con il suo coraggio di accogliere ciò che non comprende fino in fondo. C’è Giuseppe, con il suo amore silenzioso, con la sua capacità di esserci. Entrambi ci consegnano una lezione straordinaria: Giuseppe ci insegna che amare significa assumersi la responsabilità della vita dell’altro; Maria ci insegna che amare significa riconoscere che quella vita non ci appartiene.

In una società come la nostra, che troppo spesso esalta chi possiede, il presepe ci insegna il valore di chi sceglie.

E poi c’è quel Bambino. Un Dio che, sfidando ogni nostro concetto di grandezza, sceglie di farsi piccolo, fragile, bisognoso di cure. Non sceglie di manifestarsi attraverso la potenza, la forza o la ricchezza. Sceglie di arrivare al mondo attraverso la forma più fragile dell’esistenza umana: un bambino appena nato.

Ed è proprio qui che il dialogo tra i due libri trova il suo punto di incontro.

A individuare il filo conduttore è stato lo stesso Riccardo Agresti, che ha poi presentato La soglia del consenso di Camille Delaunay, trovando nel rispetto la parola capace di avvicinare due narrazioni così diverse. Con una sensibilità che appartiene a chi sa guardare oltre le apparenze, ha restituito alla serata una prospettiva nuova, dimostrando come anche storie lontane possano incontrarsi nel profondo.

«Il rispetto è forse il sentimento più arduo da comprendere, persino più dell’amore. È un sentimento che nasce dalla mente e finisce nel cuore. È amore che ha imparato a pensare».

Una definizione intensa, che diventa la chiave di lettura del secondo romanzo.

L’autrice, assente dalla sala, ha scelto di non esporsi, lasciando che fosse la storia a parlare per lei. Non l’immagine dell’autrice, dunque, ma il messaggio profondo che attraversa le pagine del romanzo e che riesce ad arrivare al lettore indipendentemente da chi lo ha scritto.

La soglia del consenso racconta la storia di due donne, Camille e Léa, che si ritrovano dopo dieci anni e scoprono di essere innamorate. Il desiderio viene raccontato come incontro, come relazione, come linguaggio da imparare. Non qualcosa da pretendere o da conquistare, ma uno spazio nel quale riconoscere sé stessi e l’altra persona.

Due psicologi che hanno letto il romanzo lo descrivono come «un’architettura pedagogica interna, che resta narrativa e non diventa mai un manuale travestito da fiction».

Una definizione che restituisce bene la peculiarità di un’opera capace di affrontare un tema delicato e attuale senza rinunciare alla forza del racconto.

Durante la presentazione, a un certo punto, nella sala è calato un silenzio diverso dal consueto. Non un’assenza di parole, ma un silenzio carico di pensieri, immagini ed emozioni. A generarlo è stata la lettura di un passo del libro:

«C’è un altro diritto oltre a quello di dire no o dire basta», aggiunse Léa, «un diritto che noi donne dimentichiamo più spesso».

Il diritto di dire sì, che non è accondiscendere, ma scegliere, distinguere un desiderio e dargli voce. Un sì pronunciato per non deludermi equivale a un no taciuto: il silenzio non è mai un assenso».

Parole che hanno attraversato la sala, lasciando emergere tutta la profondità del messaggio del romanzo.

Perché il consenso non è semplicemente l’assenza di un rifiuto. È la presenza di una scelta. È la possibilità di riconoscere il proprio desiderio, di esprimerlo liberamente, senza paura, senza costrizione, senza dover rispondere alle aspettative dell’altro. È la consapevolezza che l’amore non può esistere dove viene meno la libertà.

Ed è proprio qui che si incontrano i due libri, in due sì diversi eppure profondamente vicini.

C’è il sì di Camille e Léa: un sì che riconosce il desiderio, che non lo confonde con il potere, con la sopraffazione o con la negazione del consenso. Un sì convinto, libero, mai imposto. Un sì che non ha bisogno di essere gridato, perché trova la sua forza nella consapevolezza di chi lo pronuncia.

E c’è il sì del presepe. Il sì di Maria e Giuseppe, che accolgono il mistero di una vita di cui non possono comprendere tutte le sfumature. Il sì di due genitori che scelgono di accogliere, nutrire e proteggere un figlio che sanno non appartenere loro. Un sì che non è possesso, ma responsabilità. Non appropriazione, ma dono.

Due storie, due modi di raccontare l’amore, un’unica lezione: la bellezza dell’amore non sta nel possedere, ma nello scegliere di esserci.

Forse è proprio questo il messaggio più potente lasciato dalla serata di ieri. Il rispetto non è un sentimento accessorio, una gentilezza da esercitare quando tutto va bene. È il fondamento di ogni relazione autentica. È ciò che permette all’altro di essere sé stesso, di scegliere, di accogliere o di rifiutare. È ciò che trasforma l’amore da desiderio di possesso in capacità di riconoscimento.

E così, nella Sala Ruspoli, tra le note di un pianoforte, il suono di un clarinetto, le parole degli autori e il silenzio attento del pubblico, due libri hanno finito per raccontare la stessa verità: amare significa riconoscere l’altro nella sua interezza, rispettarne la libertà e avere il coraggio di scegliere senza pretendere di possedere.

Una serata in cui la cultura ha saputo fare ciò che le riesce meglio quando incontra la bellezza: aprire domande, illuminare ciò che non vedevamo più e ricordarci che, a volte, per comprendere davvero il significato di un sì, bisogna prima imparare a guardare l’altro.

Perché la bellezza dell’amore non sta nel possedere, ma nello scegliere di esserci.

Gianluca Di Pietrantonio