Comunicato stampa

«Non si può garantire continuità al servizio di emergenza-urgenza lasciando nell’incertezza chi lo

assicura ogni giorno. Nessuna contrapposizione con stabilizzazioni e assunzioni: servono entrambe»

lo dichiarano in una nota stampa la FP CGIL e la UIL FP di Roma e Lazio.

La proroga dei contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2027, oggetto dell’accordo raggiunto

oggi con la Regione Lazio, deve essere garantita anche alle lavoratrici e ai lavoratori precari di ARES

118. È quanto chiedono FP CGIL Roma e Lazio e UIL FP Roma e Lazio, che hanno formalizzato la

richiesta alla Regione Lazio e alla Direzione generale dell’Azienda.

«Non sarebbe comprensibile – continua la nota – né accettabile che proprio il personale che garantisce

quotidianamente il servizio regionale di emergenza-urgenza venisse escluso da una prospettiva di

continuità occupazionale riconosciuta al resto del personale sanitario a tempo determinato del

Servizio sanitario regionale. Parliamo di professioniste e professionisti già formati, pienamente

inseriti nell’organizzazione aziendale e indispensabili per assicurare la continuità e l’efficienza del

servizio 118».

«Non possono esserci lavoratrici e lavoratori a tempo determinato di serie A e lavoratrici e lavoratori

di serie B. La continuità del servizio passa necessariamente anche dalla tutela di chi lo garantisce ogni

giorno. Chiediamo quindi alla Regione Lazio e ad ARES 118 di assumere tempestivamente tutti gli

atti necessari per consentire la proroga dei contratti fino al 30 giugno 2027, assicurando uniformità

di trattamento e continuità occupazionale Una richiesta che non è in alcun modo alternativa alle

procedure di stabilizzazione, allo scorrimento delle graduatorie e alle necessarie assunzioni a tempo

indeterminato. Al contrario, questi strumenti devono procedere insieme, attraverso una

programmazione del fabbisogno che consenta di rafforzare strutturalmente gli organici di ARES 118

e l’intero sistema pubblico dell’emergenza ».

«Non si può – conclude la nota – contrapporre la tutela occupazionale di chi oggi lavora alla necessità

di costruire prospettive stabili per il futuro. Servono entrambe: garantire la continuità lavorativa del

personale attualmente in servizio e investire nelle assunzioni a tempo indeterminato. Sul personale di

ARES 118 non sono più rinviabili risposte: chiediamo un riscontro immediato e l’adozione degli atti

necessari»..

Ufficio Stampa FP Roma-Lazio