Comunicato stampa

Lunedì 30 novembre alle ore 20:00, il Cineteatro Massimo Freccia ospita tre lavori coreografici firmati da Lorenzo Di Rocco, Angelo Egarese e Mario Coccetti. Memoria, identità e mito al centro di una serata dedicata alla danza contemporanea.

Lunedì 30 novembre 2026, alle ore 20:00, il Cineteatro Massimo Freccia di Ladispoli ospita NID_Natale in Danza, serata a cura di Mandala Dance Company, con la direzione artistica di Paola Sorressa, che riunisce tre significative realtà del panorama italiano della danza contemporanea. In programma Oboro di Lorenzo Di Rocco per Mandala Dance Company, The Manifesto di Angelo Egarese per Kinesis Danza e Orfeo e Euridice / Melancholia di Mario Coccetti per ASMED. Tre creazioni che affrontano il rapporto con la memoria, la costruzione dell’identità e le tensioni dell’esperienza umana, muovendosi tra ricerca sul movimento, riferimenti letterari e immaginario cinematografico.

Ad aprire la serata sarà Oboro, creazione di Lorenzo Di Rocco, vincitore della Call NVED 2026 – dedicata a coreografi Over 30 che dal 2022 accompagna e sostiene nuovi percorsi della creazione contemporanea, per Mandala Dance Company. Il titolo riprende un termine giapponese che evoca ciò che appare velato, indistinto, sfocato, e introduce una ricerca sulla natura mutevole del ricordo. La memoria, infatti, non conserva il passato come una successione immutabile di eventi, ma lo ricostruisce continuamente, modificando dettagli, relazioni e significati. In scena sei interpreti condividono uno spazio attraversato da tracce di esperienze che riaffiorano, si sovrappongono e assumono nuove configurazioni. La composizione prende forma proprio da questa instabilità: gesti e incontri diventano elementi di una memoria che non appartiene più soltanto al singolo, ma si ridefinisce nella relazione con gli altri. Ciò che sembrava condiviso può trasformarsi, mentre il ricordo di un’esperienza comune apre possibilità inattese di vicinanza o distanza. Interpretato da Alessia Stocchi, Lorenzo Di Rocco, Gabriele Crosta, Gaia Rita Sessa, Giulia Avola e Silvia Pinti.

Con The Manifesto, Kinesis Danza porta in scena una creazione di Angelo Egarese che affronta il tema dell’identità come processo di affermazione individuale e negoziazione collettiva. L’azione si svolge in una stanza neutra, uno spazio che cambia significato nel corso della rappresentazione, diventando alternativamente rifugio, confessionale, gabbia e luogo di confronto. Non ci sono personaggi da interpretare: i danzatori espongono la propria individualità, con le contraddizioni, le fragilità e le differenti modalità espressive che la caratterizzano. La scrittura coreografica procede per frammenti, incontri e prese di posizione, privilegiando la necessità del gesto rispetto alla ricerca di una forma ideale. Ispirato alle provocazioni artistiche e letterarie delle avanguardie del primo Novecento, il lavoro ne riprende la tensione verso la rottura delle convenzioni per interrogare i modelli di comportamento e i ruoli sociali contemporanei. L’affermazione di sé assume così un valore insieme personale e politico: esporsi significa rivendicare la possibilità di sottrarsi a definizioni prestabilite, senza rinunciare al confronto con la presenza e le scelte degli altri.

A concludere il programma sarà Orfeo e Euridice / Melancholia di ASMED, con la coreografia di Mario Coccetti. La creazione prende le mosse dal mito di Orfeo ed Euridice, raccontato da Virgilio nel quarto libro delle Georgiche e da Ovidio nelle Metamorfosi, intrecciandone i temi della perdita, del desiderio e dell’impossibilità di trattenere ciò che si ama con suggestioni tratte da Melancholia di Lars von Trier. Il riferimento classico incontra così un immaginario contemporaneo segnato dall’inquietudine e dalla fragilità psicologica. La coreografia affida alla fisicità degli interpreti il compito di tradurre queste tensioni: movimenti tellurici, azioni percussive, distorsioni e strutture gestuali ricorrenti costruiscono una partitura attraversata da improvvise variazioni di intensità. Il processo creativo nasce dal confronto tra coreografo e danzatori sulle paure e sui limiti individuali, successivamente trasformati in materiale scenico. Ne emerge una composizione in cui il movimento non illustra semplicemente uno stato emotivo, ma contribuisce a generarlo, dando forma a immagini sospese tra realtà e irrealtà.

Nel corso della serata sono previsti degli interventi coreografici a cura della scuola di danza Profession Dance di Ladispoli ospite della manifestazione. Sotto la direzione didattica di Marta Scarsella si alterneranno coreografie di danza classica, danza contemporanea e hip hop a cura delle docenti Marta Scarsella, Rita Marozza e Edy Scotti, offrendo uno sguardo sul percorso di formazione e interpretazione dei suoi differenti linguaggi espressivi.

NID_Natale in Danza accosta tre differenti prospettive sulla creazione coreografica: la memoria come costruzione instabile delle relazioni in Oboro, l’identità come affermazione e confronto in The Manifesto, la rilettura del mito attraverso una scrittura fisica e visionaria in Orfeo e Euridice / Melancholia. Tre percorsi autonomi che restituiscono alcune delle possibilità espressive della danza contemporanea, dalla composizione delle relazioni alla ricerca gestuale, fino alla rielaborazione di immagini e narrazioni appartenenti alla cultura europea.

Per info e prenotazioni scrivere a: info@mandaladancecompany.com.

Maggiori informazioni sul sito: https://www.mandaladancecompany.com/

NATALE IN DANZA

A cura di Mandala Dance Company con il patrocinio del Comune di Ladispoli e del Consiglio Regionale del Lazio.

Lunedì 30 novembre 2026 – ore 20:00

Cineteatro Massimo Freccia – Ladispoli

Programma

Mandala Dance Company – Oboro

Coreografia e regia di Lorenzo Di Rocco

Kinesis Danza – The Manifesto

Coreografia di Angelo Egarese

ASMED – Orfeo e Euridice / Melancholia

Coreografia di Mario Coccetti

Ospite: Scuola Profession Dance