Comunicato stampa

Nella mattinata di sabato 28 novembre in Piazza Aldo Moro il tradizionale punto solidale con i prodotti del Natale di Aism, domenica 29 novembre alle ore 18:00 in Aula Consiliare la Fanfara dei Bersaglieri in concerto per ‘Note per la Ricerca’

“Due giorni dedicati alla ricerca scientifica, un weekend per Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sabato 28 novembre in Piazza Aldo Moro torna il Natale di Aism, domenica 29 novembre al Granarone il concerto della Fanfara dei Bersaglieri. Due occasioni per stare insieme, incontrarci, condividere un momento e continuare a sostenere la Ricerca, per un mondo libero dalla sclerosi multipla”. A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, nel presentare il doppio appuntamento solidale in programma a Cerveteri nel finesettimana.

Sabato 28 novembre, per tutta la mattinata, torna il consueto appuntamento con “Il Natale di Aism”: in Piazza Aldo Moro, stand solidale dove, acquistando uno o più prodotti tipici del periodo, sarà possibile sostenere le attività di ricerca scientifica e le iniziative per persone con sclerosi multipla promosse dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Pandori e panettoni, una produzione Bonifanti, eccellenza tutta italiana dal 1932, lenticchie dell’antico pastificio umbro, taralli mandorle e cioccolato e le tradizionali stelline per impreziosire ancor di più il proprio albero di Natale. Ogni prodotto acquistato, rappresenterà una nuova luce per il mondo di Aism.

Domenica 29 novembre invece, alle ore 18:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, torna con un nuovo straordinario evento “Note per la Ricerca”, la rassegna che coniuga musica, arte e spettacolo con la solidarietà. Ad esibirsi, la Fanfara dei Bersaglieri “Gennaretti – Lalli”: un pomeriggio tra marce brillanti e tradizionali della tradizione bersaglieresca, diretto dal Maestro Luca Lalli. Il concerto è ad ingresso gratuito con offerta libera a sostegno di Aism.

“Si sta per concludere un anno davvero importante per le attività di Aism a Cerveteri – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – oltre alle consuete campagne di raccolta fondi nelle piazze, come ‘Gardensia’, le ‘Erbe Aromatiche’ e ora il ‘Natale di Aism’, abbiamo dato vita a ‘Note per la Ricerca’, una rassegna a cui tengo davvero molto e che grazie alla disponibilità di tanti artisti, consente di continuare a sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica su una malattia, quale è la sclerosi multipla, che ancora oggi nonostante i continui progressi frutto di studi in tutto il mondo ancora non ha una cura”.

“In queste ultime settimane – conclude Adele Prosperi – da quando ci sono stati consegnati i prodotti del Natale di Aism già è stata forte la partecipazione della cittadinanza: amici e sostenitori storici, conoscenti, cittadini, come sempre hanno manifestato il loro affetto. Vi aspetto quindi, sabato 28 in Piazza Aldo Moro e domenica 29 al Granarone per una grande festa in musica con la Fanfara dei Bersaglieri!”