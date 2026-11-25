Comunicato stampa

Nuovo appuntamento con la rassegna che unisce musica, spettacolo e sostegno alle attività di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. “Piumati in concerto” domenica 29 novembre alle ore 18:00 al Granarone. Adele Prosperi: “Un onore accogliere la meravigliosa Fanfara dei Bersaglieri”

Note per la Ricerca a Cerveteri chiude il suo 2026 con un evento straordinario: la Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti – Lalli della Sezione Intercomunale di Cerveteri – Ladispoli in concerto all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone. Marce brillanti e bersaglieresche, suonate dai piumati più amati d’Italia, in una serata ad ingresso gratuito con offerta libera a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle ore 18:00. Promotrice della serata e ideatrice della rassegna ‘Note per la Ricerca’, Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e volontaria Aism da oltre un decennio.

“Quello di domenica è il quarto appuntamento di Note per la Ricerca di quest’anno, una rassegna che nei suoi precedenti eventi ha emozionato e divertito il pubblico con tanti artisti, molti del nostro territorio, e che ha saputo portare importanti risultati al mondo di Aism e delle persone affette da sclerosi multipla, malattia che purtroppo nonostante i tanti passi in avanti compiuti da medici e ricercatori ancora non ha una cura – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi – poter annoverare accanto al nome della nostra iniziativa il nome della gloriosa e amata Fanfara dei Bersaglieri è un vero onore, per chi come me è Volontaria di Aism e per tutta l’Associazione, una realtà che da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per milioni di persone in tutta Italia e tutta Europa”.

“Diretta dal Maestro Luca Lalli, la Fanfara dei Bersaglieri, già presente in tantissime occasioni di pregio in città ma protagonista anche di tanti momenti istituzionali e di rappresentanza in Italia e in Europa, ci delizierà con brani tradizionali, marce allegre e brillanti conosciutissime – ha aggiunto Adele Prosperi – sono certa che rappresenterà un momento di incontro, di musica, spettacolo, divertimento e solidarietà su una tematica come quella della Ricerca Scientifica verso la quale da sempre, Cerveteri si dimostra essere attenta e sensibile”.

“Nell’invitare la cittadinanza a questo appuntamento, che coinciderà tra l’altro con l’Assemblea Regionale dei Bersaglieri che si svolgerà la mattina stessa – conclude Adele Prosperi – ci tengo a ringraziare davvero di cuore il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Generale C.A. Giuseppenicola Tota, per aver concesso e autorizzato l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, tutto il Direttivo Regionale dell’Associazione e un pensiero, non soltanto istituzionale ma anche personale, per il Presidente dell’Associazione Sezione Cerveteri – Ladispoli, e caro amico, Bruno Rinaldi, che hanno accolto immediatamente la richiesta di Note per la Ricerca e di Aism”.