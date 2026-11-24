HomeEventi Mercatini solidali ad Anguillara Sabazia 24/11/2026 0 135 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Comunicato stampa Tagsanguillaramercatini Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedentePer non dimenticare Dino Guidozzi: a Cerenova messo a dimora un leccio e deposta una targa al Centro Polivalente di Via Luni Ultimi articoli Eventi Per non dimenticare Dino Guidozzi: a Cerenova messo a dimora un leccio e deposta una targa al Centro Polivalente di Via Luni Territorio VIA ANGUILLARESE, TORQUATI (MUN.XV): “RIFACIMENTO STRADA TRATTO CITTA’ METROPOLITANA. CHIESTO ANCHE IL RIPRISTINO DI VIA FORMELLESE” Territorio VIOLENZA DONNE, ROLLO – DE ANGELIS (MUN.XV): “CONTRASTO A VIOLENZA DONNE È RESPONSABILITÀ DI TUTTA LA COMUNITÀ. CONSIGLIO STRAORDINARIO APPROVA IMPEGNO CONDIVISO» Ambiente Bracciano Un albero per il futuro, una panchina rossa per non dimenticare, in un parco pubblico presso piazza Marinai d’Italia Società Tolfa Jazz vola a Rabat per il Visa For Music 2026 nel segno del dialogo internazionale e della diplomazia culturale Carica altri