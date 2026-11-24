Comunicato stampa

Ci sono personalità che segnano la storia di una comunità. Pur non ricoprendo incarichi politici o all’interno delle Amministrazioni comunali, rappresentano per tutti un punto di riferimento, un’istituzione a cui affidarsi. Era il caso di Bernardino Guidozzi, per tutti quanti noi semplicemente Dino, che per tanti anni ha partecipato e diretto le attività del Centro Anziani di via Luni a Cerenova. Una presenza costante la sua, che oggi ci manca terribilmente. Insieme ad Arianna Mensurati, Consigliera comunale da sempre attenta alle tematiche della terza età, abbiamo voluto ricordarlo ad un anno dalla sua scomparsa con la messa a dimora di un albero di leccio ed una targa in sua memoria all’interno del Centro che tanto ha amato e frequentato. Siamo certi che verrà accudita con amore dagli amici di sempre: un piccolo gesto per mantenere sempre vivo ciò che per tanti anni ha rappresentato per la collettività”. A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco del Comune di Cerveteri.

Al pensiero del Vicesindaco Ferri, si unisce Arianna Mensurati, Consigliera comunale e Delegata alle politiche della Terza Età del Comune di Cerveteri, che aggiunge: “Dino non era solamente il Presidente del Centro Anziani di Cerenova, ma un amico. Una persona verso la quale provavo affetto e che ha voluto bene a chiunque avesse a che fare con lui oppure frequentasse semplicemente la struttura di Via Luni, che curava e custodiva come fosse una vera e propria casa. In tanti anni in cui ho collaborato con il Centro, Dino c’è sempre stato: ha partecipato, ha collaborato, proposto, non si è mai tirato indietro per dimostrare come i ‘non più giovanissimi’ della nostra città avevano ed hanno ancora molto, molto da dare alla nostra comunità. Ricordarlo mi sembrava doveroso e bello. Ringrazio pertanto la famiglia di Dino per esserci stata in questa circostanza: un piccolo gesto per mantenere sempre tra noi il grande amore che Dino aveva per Cerenova e per il territorio”.