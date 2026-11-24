Comunicato stampa

“Ringrazio la Consigliera Delegata alla Viabilità di Città metropolitana, Manuela Chioccia, per i lavori di ripristino del manto stradale del tratto di Via Anguillarese ricadente nel territorio del Municipio XV e di competenza dell’Ente metropolitano. Si tratta della porzione di strada ancora non riasfaltata dopo gli interventi di riqualificazione con i fondi del Giubileo che hanno interessato oltre 21 km di Via Braccianese, Via della Stazione di Cesano e la parte urbana di Via Anguillarese realizzata dal Municipio XV.

Dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha peggiorato le condizioni di via Formellese, abbiamo inoltre sollecitato Città Metropolitana per l’inserimento dei lavori di asfaltatura di questa strada nella programmazione degli interventi, per cui siamo in attesa delle tempistiche.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati