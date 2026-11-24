Comunicato stampa

“Il Consiglio Straordinario di oggi, convocato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, si è concluso con il voto unanime dell’aula. Una conferma dell’impegno condiviso di tutte le Consigliere e di tutti i Consiglieri del Municipio XV di riconoscere la centralità di questi temi e di impegnarsi, al di là delle appartenenze politiche, nella lotta a ogni forma di violenza e discriminazione.

Il documento votato ripercorre il lavoro svolto dalla Commissione Pari Opportunità in questi cinque anni, un percorso articolato che ha riguardato il contrasto alla violenza di genere, con il sostegno alle donne attraverso strumenti di protezione, autonomia economica e abitativa; l’istituzione dello Sportello XVoi e la promozione del numero antiviolenza 1522, fino alle iniziative nelle scuole, ai progetti di educazione al rispetto e alla gentilezza, alla tutela dei minori e degli orfani di femminicidio. Non è mancato il lavoro sul piano amministrativo e culturale, con l’istituzione della Consulta della Parità e delle Pari Opportunità, l’avvio del bilancio di genere, la promozione del linguaggio inclusivo, la toponomastica femminile e le iniziative dedicate alla salute, allo sport e all’inclusione.

Un lavoro che con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, abbiamo costruito attraverso il confronto e la collaborazione con associazioni, centri antiviolenza, scuole, servizi sociali, istituzioni e Terzo Settore, nella convinzione che le pari opportunità non siano un tema isolato, ma debbano attraversare tutte le politiche amministrative. Un impegno da portare avanti ogni giorno, perché la violenza sulle donne non resti una questione privata, ma sia un problema che riguarda tutta la società. Contrastarla significa fare prevenzione, educare al rispetto e sentirsi tutti responsabili, come istituzioni e come comunità.

Con il Consiglio di oggi proseguiamo su questa strada, per rafforzare la rete antiviolenza, sostenere le donne e i minori, investire nella prevenzione e nell’educazione nelle scuole, promuovere l’autonomia femminile e rendere il territorio più sicuro e inclusivo.

È soprattutto dalle giovani generazioni che dobbiamo ripartire, investendo nell’educazione al rispetto, all’affettività e alla parità. Solo attraverso un cambiamento culturale, che coinvolga scuole, famiglie e istituzioni, possiamo prevenire la violenza, contrastare gli stereotipi e costruire una comunità più consapevole, libera e rispettosa.”

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo e la Presidente di Commissione, Stefania De Angelis.