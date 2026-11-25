Comunicato stampa

“Nel confronto abbiamo chiesto che, insieme alla conferma del taglio dell’Irpef, che comporterà un beneficio fiscale fino a 320 euro per circa il 75% delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, vengano mantenute e rafforzate le misure già finanziate negli scorsi anni, a partire dal fondo per il contributo affitti e la morosità incolpevole e dalle agevolazioni per le Rsa. Servono inoltre maggiori risorse per il trasporto pubblico locale, per le politiche sociali e per le misure rivolte alle famiglie e alle persone più fragili, compresi gli interventi contro il caro energia”. Lo comunica in una nota la Cgil di Roma e Lazio, che oggi è stata audita in Commissione Bilancio sulle proposte di legge relative alla legge di stabilità 2027 e al bilancio di previsione 2027-2029 della Regione Lazio.

“Come ribadito – prosegue la nota- nell’accordo sottoscritto il 17 novembre, alla riduzione della pressione fiscale non deve corrispondere una riduzione delle risorse destinate ai servizi pubblici. Per questo abbiamo espresso la nostra preoccupazione sul mancato rifinanziamento di alcune misure.”