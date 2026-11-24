La mattina del 24 novembre si è svolta a Bracciano un’importante iniziativa nel parco pubblico a ridosso di piazza Marinai d’Italia, tra aiuole curate e panchine tornate a nuova vita, un momento dal forte valore simbolico per la comunità. È stato inaugurato uno spazio completamente riqualificato che, come ha sottolineato il sindaco Marco Crocicchi, rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni, cittadini e realtà del territorio. Presenti all’evento anche gli assessori Massimo Guitarrini, Ida Maria Nesi e Bianca Maria Alberi, insieme al consigliere Andrea Serralessandri. Tra i presenti anche il presidente dell’associazione L’agone nuovo Giovanni Furgiuele.

Nel suo intervento, il sindaco ha ricordato il ruolo fondamentale svolto dai ragazzi con disabilità di Nuova Era, che hanno contribuito attivamente alla cura e alla valorizzazione dell’area, affiancati dal sostegno del supermercato Conad, che al termine della cerimonia ha offerto ai presenti un gradito buffet a base di pizza.

Il primo cittadino ha poi rivolto un particolare ringraziamento all’assessora Ida Maria Nesi e al consigliere Andrea Serralessandri per aver seguito tutte le fasi dell’opera di riqualificazione, che ha interessato non soltanto il verde pubblico, ma anche le panchine, l’illuminazione e la cartellonistica, restituendo alla comunità uno spazio più accogliente e fruibile.

Per l’occasione i ragazzi di Nuova Era hanno messo a dimora un tiglio, albero tradizionalmente associato alla rinascita e alla crescita, a testimonianza del valore simbolico dell’iniziativa.

L’evento si è svolto nell’ambito della settimana dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Proprio per questo è stata inaugurata anche una panchina rossa, simbolo dell’impegno nella lotta contro la violenza di genere.

L’iniziativa si aggiunge alle numerose attività promosse in questi giorni dal Centro Donna, da Rete LIA e dalle altre associazioni del territorio, unite nel sensibilizzare la cittadinanza su una problematica che continua a richiedere attenzione, consapevolezza e partecipazione collettiva.

Lorenzo Avincola redattore L’agone